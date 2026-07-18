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लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर; मूसाबाग में पाइलिंग के लिए खोदाई शुरू, 384 करोड़ रुपये में बनेंगे 5 एलीवेटेड स्टेशन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर शनिवार से काम शुरू हो गया. यह कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित है. एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का टेंडर जिस कंपनी को मिला है उसने शनिवार से मूसाबाग में मेट्रो निर्माण की पाइलिंग के लिए खोदाई प्रारंभ कर दी है. इसके बाद कंपनी मिट्टी का परीक्षण कराएगी. रिपोर्ट के आधार पर एक माह के अंदर एलिवेटेड सेक्शन बनाने के लिए पाइलिंग शुरू हो जाएगी. दो साल में काम पूरा होने की अवधि है. इसके बाद इस रूट पर हजारों की संख्या में यात्रियों को अब आगमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.



उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया कि मूसाबाग में शनिवार से कंपनी ने अपना काम शुरू किया है. मृदा परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट आएगी और फिर काम में तेजी लाई जाएगी. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिकॉर्ड समय में इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो, इसका प्रयास करेगा.









ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की चारबाग से वसंत कुंज तक लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी. इस रूट पर सात अंडरग्राउंड और पांच एलिवेटेड स्टेशन निर्मित किए जाएंगे. प्रोजेक्ट पर तकरीबन 5801 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रोड कॉरपोरेशन ने इस कॉरिडोर के सभी महत्वपूर्ण टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब धरातल पर काम शुरू भी हो गया है.

