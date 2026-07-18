लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर; मूसाबाग में पाइलिंग के लिए खोदाई शुरू, 384 करोड़ रुपये में बनेंगे 5 एलीवेटेड स्टेशन
जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया कि मृदा परीक्षण के बाद रिपोर्ट आएगी और फिर काम में तेजी लाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 9:02 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर शनिवार से काम शुरू हो गया. यह कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित है. एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का टेंडर जिस कंपनी को मिला है उसने शनिवार से मूसाबाग में मेट्रो निर्माण की पाइलिंग के लिए खोदाई प्रारंभ कर दी है. इसके बाद कंपनी मिट्टी का परीक्षण कराएगी. रिपोर्ट के आधार पर एक माह के अंदर एलिवेटेड सेक्शन बनाने के लिए पाइलिंग शुरू हो जाएगी. दो साल में काम पूरा होने की अवधि है. इसके बाद इस रूट पर हजारों की संख्या में यात्रियों को अब आगमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया कि मूसाबाग में शनिवार से कंपनी ने अपना काम शुरू किया है. मृदा परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट आएगी और फिर काम में तेजी लाई जाएगी. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिकॉर्ड समय में इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो, इसका प्रयास करेगा.
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की चारबाग से वसंत कुंज तक लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी. इस रूट पर सात अंडरग्राउंड और पांच एलिवेटेड स्टेशन निर्मित किए जाएंगे. प्रोजेक्ट पर तकरीबन 5801 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रोड कॉरपोरेशन ने इस कॉरिडोर के सभी महत्वपूर्ण टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब धरातल पर काम शुरू भी हो गया है.
सात अंडरग्राउंड और पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के लिए दो चरणों में अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं. वसंत कुंज में मेट्रो डिपो साथ प्रवेश लाइन और रोलिंग स्टॉक जैसे टेंडर भी जारी हो गए हैं. हाल ही में पांच एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण का टेंडर फाइनल करते हुए कंपनी का चयन किया गया था, जबकि भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए भी अगस्त में कंपनी का चयन हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एलिवेटेड सेक्शन के लिए करीब 384 करोड़ रुपये का सिविल निर्माण टेंडर एक कंपनी को अलॉट किया गया है. यह कंपनी ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन से वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन के बीच एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर और पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का डिजाइन और निर्माण कार्य पूरा करेगी. करीब 4.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड क्षेत्र पर ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंत कुंज स्टेशन होंगे. मुख्य लाइन को डिपो के प्रवेश और निकास से जोड़ने के लिए 740 मीटर लंबा रैंप भी तैयार होगा.
अधिकारी बताते हैं कि चारबाग से चौक मेट्रो स्टेशन तक करीब 6.9 किलोमीटर लंबे भूमिगत सेक्शन का काम भी जल्द प्रारंभ करने की तैयारी है. सात अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों, सुरंग और कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 1877.89 करोड़ रुपये का टेंडर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसी माह जारी किया है. 28 जुलाई को ये टेंडर ओपन किया जाएगा. जिस दिन से इस रूट पर निर्माण कार्य शुरू होगा, तीन साल के अंदर कार्य पूरा करने की मियाद होगी. अंडरग्राउंड सेक्शन पर चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेयगंज, सिटी मेट्रो स्टेशन, मेडिकल कॉलेज चौराहा और चौक मेट्रो स्टेशन स्थापित होंगे.
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