ETV Bharat / state

Lucknow Metro Diwali Timings: दीपावली पर लखनऊ मेट्रो के समय में बड़ा बदलाव, सफ़र पर निकलने से पहले नोट कर लें आख़िरी ट्रेन की टाइमिंग

सफ़र पर निकलने से पहले नोट कर लें आख़िरी ट्रेन की टाइमिंग ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रोशनी के महापर्व दीपावली के दिन लखनऊ में मेट्रो से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक ज़रूरी ख़बर है. दीपावली पर्व के मद्देनज़र आगामी 8 नवंबर को लखनऊ मेट्रो ट्रेन सेवाओं के समय में आंशिक बदलाव किया गया है. इस विशेष त्योहार के दिन मेट्रो सेवाएं अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:00 बजे ही समाप्त हो जाएंगी.

दीपावली पर शाम सात बजे तक ही चलेंगी मेट्रो सेवाएं (Photo Credit: ETV Bharat) समय का ख्याल रखें: लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) के अनुसार, दीपावली के दिन दोनों टर्मिनल स्टेशनों,यानी चौधरी चरण सिंह (CCS) एयरपोर्ट और मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से ट्रेन सेवाएं सुबह अपने नियमित समय 6:00 बजे ही शुरू होंगी. हालांकि, दोनों ही टर्मिनल स्टेशनों से आख़िरी मेट्रो ट्रेन शाम को ठीक 7:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद किसी भी स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी.