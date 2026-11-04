Lucknow Metro Diwali Timings: दीपावली पर लखनऊ मेट्रो के समय में बड़ा बदलाव, सफ़र पर निकलने से पहले नोट कर लें आख़िरी ट्रेन की टाइमिंग
दीपावली पर शाम सात बजे तक ही चलेंगी मेट्रो सेवाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:04 PM IST
लखनऊ: रोशनी के महापर्व दीपावली के दिन लखनऊ में मेट्रो से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक ज़रूरी ख़बर है. दीपावली पर्व के मद्देनज़र आगामी 8 नवंबर को लखनऊ मेट्रो ट्रेन सेवाओं के समय में आंशिक बदलाव किया गया है. इस विशेष त्योहार के दिन मेट्रो सेवाएं अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:00 बजे ही समाप्त हो जाएंगी.
समय का ख्याल रखें: लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) के अनुसार, दीपावली के दिन दोनों टर्मिनल स्टेशनों,यानी चौधरी चरण सिंह (CCS) एयरपोर्ट और मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से ट्रेन सेवाएं सुबह अपने नियमित समय 6:00 बजे ही शुरू होंगी. हालांकि, दोनों ही टर्मिनल स्टेशनों से आख़िरी मेट्रो ट्रेन शाम को ठीक 7:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद किसी भी स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी.
सिर्फ़ दीपावली के दिन लागू होगा नियम: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सारिणी में यह बदलाव केवल दीपावली (8 नवंबर) के दिन के लिए ही मान्य होगा, ताकि त्योहार की शाम को मेट्रो कर्मचारी और यात्री समय से अपने घर पहुंचकर सपरिवार लक्ष्मी पूजन में शामिल हो सकें.
अगले दिन से हमेशा की तरह चलेंगी ट्रेनें: दीपावली के अगले दिन से मेट्रो सेवाएं पुनः अपने पुराने और सामान्य टाइम-टेबल पर लौट आएंगी. बाकी सभी दिनों में मेट्रो ट्रेनें हमेशा की तरह सुबह 6:00 बजे चालू होकर रात 10:30 बजे तक यात्रियों को सेवा प्रदान करती रहेंगी. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे दीपावली की शाम को इसी समय सारिणी को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
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