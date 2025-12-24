ETV Bharat / state

क्रिसमस और 31 दिसंबर को मेट्रो का समय बदला; रात 12:30 बजे तक होगा संचालन, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी

लखनऊ : क्रिसमस डे और नए साल की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मेट्रो की सेवाओं की संचालन अवधि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. सुबह छह बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक मेट्रो संचालित की जाएंगी.

यात्रियों को इसका फायदा ये मिलेगा कि उन्हें अपने वाहनों से हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च तक आने में आसानी होगी, क्योंकि हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल ही कैथेड्रल चर्च स्थित है, ऐसे में लोगों को अपने वाहनों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मेट्रो से ही देर रात तक उनका आवागमन हो सकेगा. इन दोनों दिनों में मुंशी पुलिया व सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन (दोनों टर्मिनल स्टेशन) से अंतिम मेट्रो ट्रेन मध्य रात्रि 12:30 बजे प्रस्थान करेगी.







मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि मेट्रो सेवाओं के समय में यह बदलाव सिर्फ 25 और 31 दिसंबर को ही लागू रहेगा. बाकी सभी दिनों में मेट्रो सेवाएं पहले की तरह सुबह छह बजे से रात 10:30 बजे तक संचालित होंगी. यूपीएमआरसी सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है.