क्रिसमस और 31 दिसंबर को मेट्रो का समय बदला; रात 12:30 बजे तक होगा संचालन, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि समय में यह बदलाव सिर्फ दो दिन ही लागू रहेगा.
Published : December 24, 2025 at 6:34 PM IST
लखनऊ : क्रिसमस डे और नए साल की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मेट्रो की सेवाओं की संचालन अवधि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. सुबह छह बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक मेट्रो संचालित की जाएंगी.
यात्रियों को इसका फायदा ये मिलेगा कि उन्हें अपने वाहनों से हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च तक आने में आसानी होगी, क्योंकि हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल ही कैथेड्रल चर्च स्थित है, ऐसे में लोगों को अपने वाहनों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मेट्रो से ही देर रात तक उनका आवागमन हो सकेगा. इन दोनों दिनों में मुंशी पुलिया व सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन (दोनों टर्मिनल स्टेशन) से अंतिम मेट्रो ट्रेन मध्य रात्रि 12:30 बजे प्रस्थान करेगी.
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि मेट्रो सेवाओं के समय में यह बदलाव सिर्फ 25 और 31 दिसंबर को ही लागू रहेगा. बाकी सभी दिनों में मेट्रो सेवाएं पहले की तरह सुबह छह बजे से रात 10:30 बजे तक संचालित होंगी. यूपीएमआरसी सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है.
बता दें कि क्रिसमस डे और नए साल की पूर्व संध्या पर हजरतगंज में भारी भीड़ जुटती है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मेट्रो की सेवाओं की संचालन अवधि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. ऐसे में मेट्रो का समय बढ़ाए जाने से यात्रियों का आवागमन काफी आसान हो जाएगा.
