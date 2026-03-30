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लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों के खुशखबरी, IPL मैचों में रात 12:30 बजे तक चलेंगी मेट्रो सेवाएं, चलेंगी फीडर बसें

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मैच के दिनों में LUCKNOW मेट्रो सेवाएं रात 12:30 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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LUCKNOW: IPL मैचों में रात 12:30 बजे तक चलेंगी मेट्रो सेवाएं. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 6:36 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मैच के दिनों में मेट्रो सेवाएं रात 12:30 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

लखनऊ मेट्रो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के आधिकारिक कनेक्टिविटी पार्टनर के तौर पर जुड़ा है. यह टूर्नामेंट 28 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है.

शाम के मैचों का समय 7:30 बजे से शुरू होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाएं रात 12:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी जिससे दर्शकों को देर रात सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा मिल सके.

लखनऊ में सायंकालीन मैच की तिथियां

  • एक अप्रैल
  • 22 अप्रैल
  • 26 अप्रैल
  • सात मई
  • 15 मई
  • 23 मई
    चलेगी फीडर बस सेवा

यात्रियों की सुविधा के लिए इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से इकाना स्टेडियम तक और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से इकाना स्टेडियम तक फीडर बस सेवाएं भी चलाई जाएंगी. यात्रियों को ट्रांसपोर्ट नगर और इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से दोपहर तीन बजे से हर 15 मिनट के अंतराल पर इकाना स्टेडियम के लिए बस मिल सकेगी.

इकाना स्टेडियम से भी मैच समाप्त होने के बाद तक मेट्रो स्टेशनों तक बस सेवा उपलब्ध होगी. यह पहल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे आईपीएल मैचों के दौरान देर रात घर लौटना आसान और सुरक्षित हो सके.

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों को सुरक्षित और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. क्रिकेट प्रेमियों को सुरक्षित, आरामदायक और निर्बाध यात्रा देने के लिए हमने लगातार चौथे वर्ष भी लखनऊ मेट्रो की मध्यरात्रि सेवाएं जारी रखी हैं. हमारा उद्देश्य सिर्फ सफर कराना नहीं, बल्कि हर यात्री को एक बेहतरीन और यादगार अनुभव देना है.

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लखनऊ मेट्रो की मध्यरात्रि सेवाओं का आनंद लें और अपने आईपीएल पलों को और भी यादगार बनाएं.

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