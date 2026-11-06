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लखनऊ मेट्रो में राइडरशिप का नया रिकॉर्ड: लगातार 4 दिन 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर, हजरतगंज और चारबाग पर रही सबसे ज्यादा भीड़

निजी वाहनों को छोड़ मेट्रो की ओर आकर्षित हो रहे शहरवासी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से साल भर चलाए जा रहे जागरूकता और जनसंपर्क अभियानों का शानदार असर अब सड़कों पर साफ नजर आने लगा है. नवाबों के शहर लखनऊ में अब मेट्रो के प्रति शहरवासियों का आकर्षण काफी तेजी से बढ़ रहा है. इस सकारात्मक बदलाव का सीधा परिणाम लखनऊ मेट्रो की डेली राइडरशिप के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. बीते चार दिनों के दौरान लगातार हर दिन एक लाख से भी अधिक यात्रियों ने मेट्रो से आरामदायक सफर तय किया है. इसी अवधि में तीन नवंबर को सबसे ज्यादा यानी लगभग 1.10 लाख यात्रियों के साथ रिकॉर्ड डेली राइडरशिप दर्ज की गई.

हजरतगंज और चारबाग स्टेशनों पर रही सबसे ज्यादा भीड़: स्टेशन वार मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो दिलकुशा हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर रोजाना औसतन 11 हजार यात्रियों की आवाजाही दर्ज हुई. वहीं चारबाग मेट्रो स्टेशन पर भी हर दिन 10 से 11 हजार यात्रियों ने मेट्रो का रुख किया. इसके अलावा विश्वविद्यालय और अमौसी स्टेशनों पर यह संख्या सात से आठ हजार के बीच रही, जबकि सिंगार नगर स्टेशन पर छह से सात हजार यात्रियों ने सफर किया. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि लखनऊ के लोगों का मेट्रो पर लगातार बढ़ता यह भरोसा पूरी टीम के लिए बेहद उत्साहजनक है.

हर महीने सैकड़ों जागरूकता अभियान और ट्रैफिक से राहत: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ऑपरेशंस और जनसंपर्क विभाग हर महीने औसतन 300 जागरूकता गतिविधियाँ पूरी मुस्तैदी से चलाता है. इन अभियानों और सोशल मीडिया के जरिए आम जनता को सार्वजनिक परिवहन के फायदों की लगातार जानकारी दी जाती है. सड़कों पर निजी वाहनों के बढ़ते दबाव के बीच मेट्रो लोगों को बिना किसी ट्रैफिक जाम के समय पर मंजिल तक पहुँचा रही है. समय की बचत के साथ-साथ निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम होने से शहर के प्रदूषण को घटाने में भी मेट्रो बहुत मददगार साबित हो रही है.