ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो के यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, देशभर में कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए इसके बड़े फायदे

एक कार्ड का देशभर में होगा इस्तेमाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : वर्षों बाद यात्रियों को आखिरकार बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को एनसीएमसी कार्ड का तोहफा देगा. पिछले कई साल से इस कार्ड को यात्रियों को उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सका था. अब देर से ही सही, लेकिन यात्रियों को यह कार्ड उपलब्ध हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देशभर के मेट्रो में सफर कर सकते हैं. इसके लिए अलग कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. साथ ही मेट्रो के अलावा बसों में भी यह कार्ड चलेगा. यह कार्ड प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट के रूप में भी काम करेगा, जिससे कार्ड धारक टोल टैक्स पे कर सकेंगे. खुदरा खरीदारी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और पार्किंग शुल्क भी चुका सकेंगे. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की तर्ज पर अब लखनऊ मेट्रो में भी यह कार्ड जारी करेगा. इसी सप्ताह यात्रियों को को मेट्रो कार्ड के स्थान पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. इस कार्ड का फायदा ये होगा कि यात्रियों को अलग-अलग शहरों की मेट्रो में यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसी कार्ड से सभी शहरों में किराए का भुगतान किया जा सकेगा. यही नहीं शहर के अंदर जो भी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित होंगी, उनमें भी भुगतान के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा. वर्तमान में जो भी मेट्रो स्मार्ट कार्ड धारक हैं वह अपने कार्ड को बदलकर नए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ले सकेंगे.