लखनऊ मेट्रो के यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, देशभर में कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए इसके बड़े फायदे
अलग कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. साथ ही मेट्रो के अलावा बसों में भी यह कार्ड चलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 9:56 PM IST
लखनऊ : वर्षों बाद यात्रियों को आखिरकार बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को एनसीएमसी कार्ड का तोहफा देगा. पिछले कई साल से इस कार्ड को यात्रियों को उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सका था.
अब देर से ही सही, लेकिन यात्रियों को यह कार्ड उपलब्ध हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देशभर के मेट्रो में सफर कर सकते हैं. इसके लिए अलग कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. साथ ही मेट्रो के अलावा बसों में भी यह कार्ड चलेगा.
यह कार्ड प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट के रूप में भी काम करेगा, जिससे कार्ड धारक टोल टैक्स पे कर सकेंगे. खुदरा खरीदारी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और पार्किंग शुल्क भी चुका सकेंगे.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की तर्ज पर अब लखनऊ मेट्रो में भी यह कार्ड जारी करेगा. इसी सप्ताह यात्रियों को को मेट्रो कार्ड के स्थान पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
इस कार्ड का फायदा ये होगा कि यात्रियों को अलग-अलग शहरों की मेट्रो में यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसी कार्ड से सभी शहरों में किराए का भुगतान किया जा सकेगा.
यही नहीं शहर के अंदर जो भी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित होंगी, उनमें भी भुगतान के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा. वर्तमान में जो भी मेट्रो स्मार्ट कार्ड धारक हैं वह अपने कार्ड को बदलकर नए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ले सकेंगे.
इस कार्ड के जरिए यात्री लखनऊ, आगरा, कानपुर मेट्रो के साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता मेट्रो में भी यात्रा कर सकेंगे. इन सभी शहरों में एनसीएमसी की सुविधा पहले से उपलब्ध है. इसका फायदा ये होगा कि यात्रियों को किसी भी शहर में जाने पर मेट्रो की यात्रा करते समय अलग कार्ड बनवाना नहीं होगा और न ही टोकन लेने की आवश्यकता पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारी बताते हैं कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिर्फ मेट्रो ट्रेनों की यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न तरह के भुगतान के लिए किया जा सकेगा. इनमें पार्किंग, टोल टैक्स भुगतान, बस यात्रा और रिटेल खरीदारी में भी संभव है. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में एनएफसी आधारित कांटेक्टलेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्री सिर्फ टैप कर पेमेंट कर सकेंगे.
इसमें ऑफलाइन ट्रांजिट वॉलेट की भी सुविधा मिलेगी, जिससे इंटरनेट न होने पर भी मेट्रो स्टेशनों के एंट्रेंस और एग्जिट गेट पर ऑटोमेटिक फेयर कट जाएगा. इसका फायदा ये होगा कि एंट्री और एग्जिट गेट पर यात्रियों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होगी और स्टेशनों पर भीड़ भी नहीं लगेगी.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा का कहना है कि पहले 15 जून को नेशनल मोबिलिटी कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करने का प्लान था, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हुआ है. एक सप्ताह के अंदर इस कार्ड को यात्रियों की सुविधा के लिए जारी कर दिया जाएगा. मेट्रो से यात्रा के दौरान एनसीएससी कार्ड होने से यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा.
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