लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा; अब दो अक्टूबर तक बदलवा सकेंगे NCMC कार्ड, जानिए इसके फायदे
पहले यह सुविधा 17 सितंबर 2026 तक उपलब्ध थी. अब यात्री अपने गो स्मार्ट कार्ड को दो अक्टूबर तक NCMC कार्ड में बदलवा सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 10:02 PM IST
लखनऊ : यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में बदलने की सुविधा की अवधि बढ़ा दी है. पहले यह सुविधा 17 सितंबर 2026 तक उपलब्ध थी. अब यात्री अपने गो स्मार्ट कार्ड को दो अक्टूबर तक NCMC कार्ड में बदलवा सकेंगे.
यात्रियों को अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करनी होगी. इसके बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने गो स्मार्ट कार्ड का सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद यात्री को सरेंडर रिसिप्ट दी जाएगी. इसके बाद यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रिसिप्ट स्टेशन पर स्थित पेमेंट बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा.
मोबाइल OTP सत्यापन के बाद यात्री को नया NCMC कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा. NCMC एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसका उपयोग NCMC स्वीकार करने वाली देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है. UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने 21 जुलाई को लखनऊ मेट्रो में NCMC सुविधा का शुभारंभ किया था.
एनसीएमसी कार्ड के लाभ
- यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं.
- 23 बैंकों या अन्य मेट्रो से जारी एनसीएमसी पर अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं.
- NCMC स्वीकार करने वाली देशभर की मेट्रो, बसों, पार्किंग, रीटेल सेवाओं में भी कर सकेंगे प्रयोग.
- लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10% की छूट.
एनसीएमसी कार्ड की उपलब्धता
- सभी स्टेशनों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक काउंटर/कियोस्क पर उपलब्ध.
- कार्ड जारी करने का शुल्क 100 रुपए (रिफंडेबल नहीं).
- मोबाइल फोन पर OTP से कार्ड हो सकेगा जारी.
- विभिन्न बैंकों से भी NCMC कार्ड जारी होगा.
- आसान रिचार्ज एनसीएमसी कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन (TVM), लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से आसानी से रिचार्ज करें.
- कोई KYC नहीं, OTP से तुरंत कार्ड प्राप्त करें.
UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के माध्यम से हम लखनऊ वासियों के दैनिक आवागमन को और अधिक सरल व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं. हमारा उद्देश्य कई अलग-अलग कार्डों की जगह एक ऐसे इंटरऑपरेबल कार्ड की सुविधा प्रदान करना है, जो विभिन्न परिवहन सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर सके. इसी क्रम में मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारकों को अपने कार्ड को एनसीएमसी में पूरी तरह निःशुल्क बदलने के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है.
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