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लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा; अब दो अक्टूबर तक बदलवा सकेंगे NCMC कार्ड, जानिए इसके फायदे

लखनऊ : यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में बदलने की सुविधा की अवधि बढ़ा दी है. पहले यह सुविधा 17 सितंबर 2026 तक उपलब्ध थी. अब यात्री अपने गो स्मार्ट कार्ड को दो अक्टूबर तक NCMC कार्ड में बदलवा सकेंगे.

यात्रियों को अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करनी होगी. इसके बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने गो स्मार्ट कार्ड का सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद यात्री को सरेंडर रिसिप्ट दी जाएगी. इसके बाद यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रिसिप्ट स्टेशन पर स्थित पेमेंट बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा.

मोबाइल OTP सत्यापन के बाद यात्री को नया NCMC कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा. NCMC एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसका उपयोग NCMC स्वीकार करने वाली देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है. UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने 21 जुलाई को लखनऊ मेट्रो में NCMC सुविधा का शुभारंभ किया था.

एनसीएमसी कार्ड के लाभ