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लखनऊ मेट्रो: 'गो स्मार्ट कार्ड' को मुफ्त में NCMC कार्ड से बदलें, 1 महीने की विशेष एक्सचेंज विंडो शुरू

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने गो स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए मुफ्त NCMC कार्ड एक्सचेंज सुविधा शुरू की है.

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एक कार्ड से पूरे देश में सफर: मेट्रो, बस और रिटेल सेवाओं में चलेगा NCMC कार्ड (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 10:16 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अब मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार से एक माह तक विशेष कार्ड एक्सचेंज विंडो शुरू की गई है.

इस सुविधा के तहत लखनऊ मेट्रो के मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारक अपने पुराने कार्ड को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के NCMC में बदल सकेंगे. यात्रियों को अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करनी होगी.

जानिए पुराने कार्ड को बदलने का पूरा तरीका (Video Credit: ETV Bharat)

सत्यापन के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा कार्ड: इसके बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने गो स्मार्ट कार्ड का सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद यात्री को रिसिप्ट प्रदान की जाएगी. इसके बाद यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रिसिप्ट (Surrender Receipt) स्टेशन पर स्थित Airtel Payments Bank Kiosk पर जमा करना होगा. मोबाइल OTP सत्यापन के बाद यात्री को नया NCMC Card निःशुल्क जारी किया जाएगा.

एक ही कार्ड से देश के अन्य शहरों में भी कर सकेंगे सफर: NCMC एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसका उपयोग NCMC स्वीकार करने वाली देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने 21 जुलाई को लखनऊ मेट्रो में NCMC सुविधा का शुभारंभ किया था.

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OTP सत्यापन के बाद तुरंत जारी होगा NCMC. (Photo Credit: ETV Bharat)

30 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी मुफ्त एक्सचेंज सुविधा: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के माध्यम से हम लखनऊ वासियों के दैनिक आवागमन को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं. हमारा उद्देश्य कई अलग-अलग कार्डों की जगह एक ऐसे इंटरऑपरेबल कार्ड की सुविधा प्रदान करना है, जो विभिन्न परिवहन सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर सके. मौजूदा GoSmart Card धारकों को अपने कार्ड को NCMC में पूरी तरह निःशुल्क बदलने के लिए 30 दिनों का अवसर दिया जा रहा है.

NCMC कार्ड के फायदे
• अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड की तरह करें प्रयोग, यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं.
• 23 बैंकों या अन्य मेट्रो की तरफ से जारी NCMC पर अलग से टिकट लेने की आवश्यकता नहीं.
• NCMC स्वीकार करने वाली मेट्रो, बसों, पार्किंग, रीटेल सेवाओं में भी कर सकेंगे प्रयोग.
• लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10% की छूट.

NCMC कार्ड की उपलब्धता
• सभी स्टेशनों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक काउंटर/कियोस्क पर उपलब्ध
• कार्ड जारी करने का शुल्क 100 रुपये (रिफंडेबल नहीं)
• मोबाइल फोन पर OTP से कार्ड जारी हो सकेगा.
• विभिन्न बैंकों से भी एनसीएमसी कार्ड जारी होता है.
आसान रिचार्ज: NCMC कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन (TVM), लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से आसानी से रिचार्ज करें.
• कोई KYC नहीं, OTP से तुरंत कार्ड प्राप्त करें.

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