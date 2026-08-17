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लखनऊ मेट्रो: 'गो स्मार्ट कार्ड' को मुफ्त में NCMC कार्ड से बदलें, 1 महीने की विशेष एक्सचेंज विंडो शुरू

एक कार्ड से पूरे देश में सफर: मेट्रो, बस और रिटेल सेवाओं में चलेगा NCMC कार्ड ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अब मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार से एक माह तक विशेष कार्ड एक्सचेंज विंडो शुरू की गई है. इस सुविधा के तहत लखनऊ मेट्रो के मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारक अपने पुराने कार्ड को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के NCMC में बदल सकेंगे. यात्रियों को अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करनी होगी. जानिए पुराने कार्ड को बदलने का पूरा तरीका (Video Credit: ETV Bharat) सत्यापन के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा कार्ड: इसके बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने गो स्मार्ट कार्ड का सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद यात्री को रिसिप्ट प्रदान की जाएगी. इसके बाद यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रिसिप्ट (Surrender Receipt) स्टेशन पर स्थित Airtel Payments Bank Kiosk पर जमा करना होगा. मोबाइल OTP सत्यापन के बाद यात्री को नया NCMC Card निःशुल्क जारी किया जाएगा.