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देशभर की मेट्रो में चलेगा लखनऊ में बना ये कार्ड, बस, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी होगा यूज, जानिए NCMC की खासियत

लखनऊ मेट्रो ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च कर दिया है. लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10% की छूट भी मिलेगी.

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च.
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:40 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा (NCMC) की शुरुआत कर दी है. एक देश एक कार्ड की संकल्पना पर आधारित यह सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध हो गई है, जिसे लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों से प्राप्त किया जा सकता है. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस सुविधा का शुभारंभ किया. एनसीएमसी कार्ड लॉन्च कार्यक्रम में एमडी यूपीएमआरसी के साथ मेट्रो के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि कानपुर और आगरा के बाद अब लखनऊ मेट्रो में भी एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया गया है. इस कार्ड का मुख्य लाभ यह है कि यह एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है. इस कार्ड का उपयोग देश की अन्य मेट्रो, बस, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है, जहां NCMC को अपनाया जा चुका है.

NCMC कार्ड के माध्यम से यात्री पूरे देश में आसानी से यात्रा कर सकते हैं. यह समय और ऊर्जा की बचत के साथ-साथ निर्बाध आवागमन का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है. फिलहाल गो स्मार्ट कार्ड और NCMC कार्ड, दोनों के माध्यम से यात्रा की जा सकती है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर लें. UPMRC जल्द ही एक विशेष एक्सचेंज विंडो शुरू करेगा, जिसके माध्यम से यात्रियों को 30 दिनों के अंदर अपने गो स्मार्ट कार्ड को NCMC कार्ड में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलवा सकेंगे.

NCMC के फायदे

  • कार्ड को स्मार्ट कार्ड की तरह प्रयोग कर सकेंगे, यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी.
  • 23 बैंकों या अन्य मेट्रो की तरफ से जारी NCMC पर अलग से टिकट लेने की आवश्यकता नहीं.
  • NCMC स्वीकार करने वाली मेट्रो, बसों, पार्किंग, रीटेल सेवाओं में भी कर सकेंगे प्रयोग.
  • लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10% की छूट

कहां होगी NCMC कार्ड की उपलब्धता

  • सभी स्टेशनों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक काउंटर/कियोस्क पर उपलब्ध.
  • कार्ड जारी करने का शुल्क: 100 रुपए (रिफंडेबल नहीं)
  • मोबाइल फोन पर OTP से कार्ड हो सकेगा जारी
  • विभिन्न बैंकों से भी एनसीएमसी कार्ड जारी होता है.
  • NCMC कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन (TVM), लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से आसानी से रिचार्ज करें.
  • कोई KYC नहीं, OTP से तुरंत कार्ड प्राप्त करें.

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