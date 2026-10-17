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लखनऊ मेट्रो: अब 23 अक्टूबर तक फ्री बदलवा सकेंगे गो स्मार्ट कार्ड से एनसीएमसी कार्ड

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में बदलने की मियाद बढ़ा दी है. पहले यह सुविधा 16 अक्टूबर तक उपलब्ध थी. अब यात्री अपने गो स्मार्ट कार्ड को 23 अक्टूबर तक एनसीएमसी कार्ड में बदलवा सकेंगे. इस सुविधा के तहत अब तक 60 हजार से ज्यादा यात्री लखनऊ मेट्रो के मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड को एनसीएमसी कार्ड से बदल चुके हैं. बिना एक्सट्रा फीस के एनसीएमसी कार्ड में बदलवाने की अवधि बढ़ाए जाने से यात्रियों को अपना कार्ड बदलवाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.



उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि यात्रियों को अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करनी होगी. इसके बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने गो स्मार्ट कार्ड का सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद यात्री को Surrender Receipt प्रदान की जाएगी.





इसके बाद यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रिसिप्ट स्टेशन पर स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा. मोबाइल ओटीपी सत्यापन के बाद यात्री को नया एनसीएमसी कार्ड फ्री जारी किया जाएगा. एनसीएमसी एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसका उपयोग एनसीएमसी स्वीकार करने वाली देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है. इसी साल 21 जुलाई को लखनऊ मेट्रो में एनसीएमसी सुविधा का शुभारंभ किया गया था.





कार्ड के कई फायदे





• यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं.

• 23 बैंकों या अन्य मेट्रो की तरफ से जारी एनसीएमसी पर अलग से टिकट लेने की आवश्यकता नहीं.

• एनसीएमसी स्वीकार करने वाली देशभर की मेट्रो, बसों, पार्किंग, रीटेल सेवाओं में भी कर सकेंगे प्रयोग.

• लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10% की छूट.

• सभी स्टेशनों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक काउंटर/कियोस्क पर उपलब्ध.

• कार्ड जारी करने का शुल्क: 100 रुपए (रिफंडेबल नहीं).

• मोबाइल फोन पर OTP से कार्ड हो सकेगा जारी.

• विभिन्न बैंकों की तरफ से भी एनसीएमसी कार्ड जारी होता है.

• नया कार्ड जारी करने का शुल्क सिर्फ 100 रुपए (रिफंडेबल नहीं).

• हर यात्रा पर 10% की छूट.

• आसान रिचार्ज: एनसीएमसी कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन (TVM), लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा UPI के माध्यम से आसानी से रिचार्ज करें.

• कोई KYC नहीं – OTP द्वारा तुरंत कार्ड प्राप्त करें.





यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से हम लखनऊ वासियों के दैनिक आवागमन को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं. हमारा मकसद कई अलग-अलग कार्डों की जगह एक ऐसे इंटर ऑपरेटबल कार्ड की सुविधा देना है, जो विभिन्न परिवहन सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर सके.



