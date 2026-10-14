लखनऊ मेट्रो: चारबाग से चौक मेट्रो रूट का रास्ता साफ
₹1,632 करोड़ में तैयार होगा अंडरग्राउंड सेक्शन!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:50 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1 बी) के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने ₹1,632 करोड़ की सबसे कम बोली लगाकर चारबाग मेट्रो स्टेशन से चौक मेट्रो स्टेशन तक लगभग 6.52 किलोमीटर लंबे भूमिगत सेक्शन के डिजाइन और निर्माण का काम अपने नाम कर लिया है.
टेंडर प्रक्रिया: टेंडर की इस प्रक्रिया में कुल पांच कंपनियों ने हिस्सा लिया. इसमें एफकॉनस इंफ्रास्ट्रक्चर, सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और टाटा प्रोजेक्ट्स शामिल थीं. इस काम के लिए वित्तीय टेंडर बीते पांच अक्टूबर को खोली गई थी. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) जारी होने के बाद काम पूरा करने की अवधि तीन वर्ष है.
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने और नए लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का विस्तार पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक क्षेत्रों के करीब तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा. आवागमन को बेहतर बनाने के साथ-साथ यह परियोजना पुराने लखनऊ में बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देगी, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और क्षेत्र के समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह कॉरिडोर सड़क यातायात के दबाव को कम करने के साथ लखनऊ में सतत और एकीकृत शहरी विकास को भी मजबूत करेगा.- सुशील कुमार, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन
सात भूमिगत मेट्रो स्टेशन: यह सेक्शन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और फेज-1 बी के भूमिगत हिस्से का एक महत्वपूर्ण भाग होगा. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन 5,801 करोड़ की अनुमानित लागत से लखनऊ मेट्रो के फेज-1 बी (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) का निर्माण कर रहा है. इस कॉरिडोर में कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें पांच एलिवेटेड और सात भूमिगत स्टेशन हैं. पूरे कॉरिडोर पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर मेट्रो सेवाएं शुरू करने के उद्देश्य से एलिवेटेड और भूमिगत, दोनों सेक्शनों का निर्माण कार्य एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा.
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