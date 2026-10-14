लखनऊ मेट्रो: चारबाग से चौक मेट्रो रूट का रास्ता साफ

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने और नए लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का विस्तार पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक क्षेत्रों के करीब तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा. आवागमन को बेहतर बनाने के साथ-साथ यह परियोजना पुराने लखनऊ में बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देगी, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और क्षेत्र के समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह कॉरिडोर सड़क यातायात के दबाव को कम करने के साथ लखनऊ में सतत और एकीकृत शहरी विकास को भी मजबूत करेगा.- सुशील कुमार, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन