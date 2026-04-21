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विरासत; पूर्व उपराष्ट्रपति केआर नारायणन की अनमोल "धरोहर" आंबेडकर महासभा को दे रही 'ऑक्सीजन'

लखनऊ : देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे केआर नारायणन ​भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लखनऊ स्थित आंबेडकर महासभा परिसर में रोपा गया 'बोधिवृक्ष' उनकी यादों को जीवंत बनाए हुए है. 33 साल पहले उनके द्वारा रोपा गया छोटा सा पौधा अब विशाल वट वृक्ष का आकार ले चुका है. यहां डॉ. भीमराव आंबेडकर का अस्थि कलश स्थल भी है. फिलवक्त अस्थि कलश और उस पर लगी आंबेडकर की प्रतिमा पर इसी वट वृक्ष की छत्रछाया है. यह वृक्ष छाया और ऑक्सीजन देने के साथ भावी पीढ़ी को इतिहास और अध्यात्म का बोध भी करा रहा है.

21 अप्रैल 1993 को केआर नारायणन देश के उपराष्ट्रपति थे तब लखनऊ आए थे. लखनऊ प्रवास के दौरान उन्होंने आंबेडकर महासभा परिसर में एक पीपल का पौधा लगाया था. अब केआर नारायणन तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका लगाया वह पौधा बट वृक्ष बन चुका है. परिसर में खड़ा विशाल वटवृक्ष लोगों को छाया और ऑक्सीजन दे रहा है. परिसर में स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा और अस्थि कलश पर भी इस वटवृक्ष की छत्रछाया है.

पूर्व उपराष्ट्रपति केआर नारायणन का जीवन सफर. (Photo Credit : ETV Bharat)

​बताया जाता है कि यह कोई साधारण पीपल का पेड़ नहीं है. उपराष्ट्रपति ने श्रावस्ती के पवित्र आनंद बोधिवृक्ष की एक शाखा का यहां प्रतिरोपण किया था. इस मौके पर तत्कालीन राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी भी मौजूद थे. आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष व योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल का कहना है कि केआर नारायणन द्वारा आनंद बोधिवृक्ष की शाखा का प्रतिरोपण ऐतिहासिक क्षण रहा. 'बोधिवृक्ष' आंबेडकर महासभा परिसर के साथ भावी पीढ़ी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है.

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