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यूपी पुलिस आर्चरी प्रतियोगिता; मेरठ जोन बना धनुर्विद्या का सिरमौर, पुरुष-महिला दोनों वर्गों में जीती चल वैजयंती ट्रॉफी

मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक PAC डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार ने विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया.

ट्राॅफी के साथ मेरठ जोन के खिलाड़ी.
ट्राॅफी के साथ मेरठ जोन के खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:38 AM IST

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लखनऊ : 10वीं वाहिनी पीएसी में आयोजित 13वीं उत्तर प्रदेश पुलिस आर्चरी प्रतियोगिता में मेरठ जोन चैंपियन बन गया है. मेरठ ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया. एडीजी पीएसी डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया.


पीएसी पूर्वी जोन के खिलाड़ी.
पीएसी पूर्वी जोन के खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)
​प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 11 जोन गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पीएसी पूर्वी, पश्चिमी और मध्य की टीमों ने हिस्सा लिया था. मेरठ जोन ने कुल 2472 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. पीएसी पूर्वी जोन 2433 अंक दूसरे और प्रयागराज जोन 2426 अंक तीसरे स्थान पर रहा. मेरठ जोन 1800 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा. प्रयागराज जोन दूसरे और कानपुर जोन तीसरे स्थान पर रहा. ​वाराणसी के श्रेय भारद्वाज प्रथम, मेरठ के मोनू कुमार द्वितीय और कुंवरजीत सिंह तृतीय रहे. मेरठ की अनीता प्रथम, वाराणसी की जीनत आरा द्वितीय और मेरठ की सुमन चौधरी तृतीय रहीं. मेरठ जोन के गौरव प्रथम, हर्ष बालियान द्वितीय और तरुण कुमार दीक्षित तृतीय स्थान पर रहे. मेरठ की अंकिता शर्मा प्रथम, वर्ण्या द्वितीय और वाराणसी की आंचल रॉय तृतीय रहीं. ​मुख्य अतिथि डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार ने कहा कि खेल में हार-जीत से ज्यादा खेल भावना महत्वपूर्ण है. उन्होंने विजेता टीमों को बधाई दी और अन्य टीमों को अपनी कमियों में सुधार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. ​इस अवसर पर एडीजी ने वाहिनी में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया और जिम्नेजियम हॉल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया. ​समापन समारोह में सहआयोजन सचिव/सेनानायक राकेश कुमार सिंह, शिविरपाल अभिषेक श्रीवास्तव, सूबेदार सैन्य सहायक अमित कुमार सिंह, स्पोर्ट्स प्रभारी निखिल मिश्रा और विभिन्न जोनों के टीम मैनेजर व खिलाड़ी उपस्थित रह

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