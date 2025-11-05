ETV Bharat / state

सावधान! लखनऊ-मेरठ की हवा खराब, सांस लेना मुश्किल; तापमान में गिरावट ने बढ़ाई ठंड, अभी और बढ़ेगी सर्दी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब ठंड के साथ कोहरा शुरू हो गया है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे-वैसे ही प्रदूषण का लेवल भी खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है. धुंध और कोहरे ने मिलकर सुबह-शाम सड़क पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में चला गया है.

मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को 381 रिकॉर्ड किया गया. वहीं, बुधवार को सुबह 9:00 बजे लखनऊ के लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 पर था. वहीं, लखनऊ के सेंटरो पिकनिक स्पॉट पर सबसे कम एयर क्वालिटी 181 रिकॉर्ड की गई. लखनऊ के लगभग सभी स्टेशनों की एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में है.

जीरो से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है. वहीं जीरो से 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फेक्ट्री में आता है. 0-200 एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कंडीशन में होता है. जबकि, 200 से 300 बेहद खराब स्थिति में आता है. लखनऊ में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है. जिससे यहां पर सांस लेना भी खतरनाक है.

लखनऊ में सांस लेना हुआ खतरनाक: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश होने और तेज हवाओं के चलने से पॉल्यूशन बह जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है. फिलहाल अभी दोनों कंडीशन नहीं हैं, जिससे एक सप्ताह तक एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा ही बना रहने की संभावना है.

यूपी में छाने लगा कोहरा: यूपी के ज्यादातर इलाकों में सुबह-शाम के समय कोहरा अब दिखाई देने लगा है. कोहरा बढ़ने के साथ ही न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. जहां पिछले तीन दिन पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा था, वहीं अब 3 से लेकर 6 डिग्री की कमी आई है. इससे रात व सुबह के समय ठंडक में इजाफा हुआ है.

यूपी के 5 जिलों में हुई बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले तीन-चार दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में और अधिक कमी आने की संभावना है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बरेली, बुलंदशहर, झांसी, आगरा, हरदोई जिले में हल्की बारिश हुई. कई जिलों में बादल छाए रहे. आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन में गुनगुनी धूप खिलेगी. सुबह व रात के समय ठंडक में वृद्धि होगी.