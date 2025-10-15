ETV Bharat / state

चिकित्सा सेवा केवल पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सर्वोच्च साधना : राज्यपाल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही भारतीय चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के साथ समन्वित करने का आह्वान किया. कहा जब विज्ञान और परंपरा साथ चलेंगे, तभी चिकित्सा सेवा का स्वरूप संपूर्ण और मानवीय बनेगा. उन्होंने देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नई मेडिकल सीटें शुरू करने और अगले पांच वर्षों में सीटों की संख्या 75 हजार तक पहुंचने की बात कही.

लखनऊ : लोहिया संस्थान की ओर से शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी को चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है. मात्र तीन महीने से भी कम समय में 150 से अधिक सफल सर्जरी संपन्न कर संस्थान ने तकनीकी दक्षता और टीम भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है. चिकित्सा सेवा केवल पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सर्वोच्च साधना है. यह बातें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह के मौके पर कहीं. इस मौके पर राज्यपाल ने 297 विद्यार्थियों को उपाधियां एवं मेधावियों को पदक प्रदान किया. साथ ही बटन दबाकर सभी उपाधियों को डिजी लॉकर पर अपलोड भी किया.



राज्यपाल ने नवोदित चिकित्सा विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान, अनुभव और मूल्यों को पुस्तकों तक सीमित न रखते हुए समाज के हित में उपयोग करें. जब चिकित्सक का हृदय करुणा से भरा हो, मस्तिष्क विज्ञान से समृद्ध हो, और हाथ सेवा को तत्पर हों, तब चिकित्सा मानवता की आराधना बन जाती है. उन्होंने आह्वान किया कि सभी छात्र निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने गोंडा के आंगनबाड़ी केंद्रों के सशक्तिकरण के लिए 300 संसाधन किट वितरित कीं.



बच्चों को सम्मानित करतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)





इस मौके पर मौजूद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मेधावी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह संस्थान के लिए गौरव का क्षण है. विगत आठ वर्षों में संस्थान ने अथक परिश्रम और समर्पण से यह सफलता अर्जित की है. हम हर कदम पर संस्थान के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व में प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं संस्थान उच्च ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, बेहतर व्यवस्थाएं, नवाचार और स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं.





कार्यक्रम में लोक बंधु मेमोरियल स्कूल की छात्रा ने पर्यावरण विषय पर प्रेरक भाषण एवं गीत प्रस्तुत किया. लोहिया संस्थान द्वारा गोद लिए गए गांव के स्कूल शक्ति विद्यालय पीठ इंटर कॉलेज के कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों ने पर्यावरण पर प्रेरक नाटक प्रस्तुत किया. साथ ही राज्यपाल ने संस्थान द्वारा गोद लिए गए गांवों के विद्यालयों के मध्य आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया.





दीक्षांत समारोह में शामिल छात्र-छात्राओं को राज्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मयंकेश्वर शरण सिंह एवं समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं वैज्ञानिक प्रो. राणा पीबी सिंह ने भी सम्बोधित किया. समारोह में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस अवसर पर डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के उपाध्यक्ष अमित कुमार घोष, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव मिश्रा, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायाध्यक्ष, आमंत्रित अतिथि, शिक्षकगण, प्रशासनिक अधिकारी, अभिभावक, विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

