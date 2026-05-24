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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर आईं लखनऊ मेयर; सपा पार्षद को दिलाई गई शपथ

लखनऊ: फैजुल्लागंज वार्ड से सपा पार्षद ललित तिवारी को आखिरकार लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को शपथ दिलानी पड़ी. हाईकोर्ट द्वारा मेयर के अधिकार सीज किए जाने के बाद उन्होंने सपा पार्षद को शपथ दिलाई.

यह पहली बार हुआ जब न्यायालय ने मेयर के अधिकार फ्रीज किए हों. इससे वह न तो अपने फंड से पैसे खर्च कर सकती हैं और न ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकती हैं.

हाईकोर्ट के सख्त एक्शन के बाद वह हरकत में आईं और कई महीने पहले जीते पार्षद ललित तिवारी को नगर निगम कार्यालय के अपने चैंबर में शपथ दिलाई. इस मौके पर नगर आयुक्त के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे. पार्षद को शपथ दिलाने के बाद अब फिर से महापौर के फ्रीज हुए अधिकार बहाल हो गए.

नगर निकाय चुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला से 1672 वोटों के अंतर से हार गए थे. ललित ने कोर्ट में प्रदीप के हलफनामे को चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदीप ने हलफनामे में अपनी दूसरी शादी छिपाई है.

आरोप साबित होने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदीप का निर्वाचन रद्द कर दिया और ललित तिवारी को पार्षद घोषित करने का आदेश दिया. हालांकि महीनों बीत जाने के बाद भी महापौर ने हाईकोर्ट से शपथ दिलाने का आदेश दिए जाने के बावजूद ललित तिवारी को शपथ नहीं दिलाई.