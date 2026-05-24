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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर आईं लखनऊ मेयर; सपा पार्षद को दिलाई गई शपथ

शपथ ग्रहण करने के बाद फैजुल्लागंज वार्ड के पार्षद ललित तिवारी ने कहा मेरे कंधों पर अब जिम्मेदारी आ गई है.

सपा पार्षद को दिलाई गई शपथ.
सपा पार्षद को दिलाई गई शपथ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 12:09 PM IST

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लखनऊ: फैजुल्लागंज वार्ड से सपा पार्षद ललित तिवारी को आखिरकार लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को शपथ दिलानी पड़ी. हाईकोर्ट द्वारा मेयर के अधिकार सीज किए जाने के बाद उन्होंने सपा पार्षद को शपथ दिलाई.

यह पहली बार हुआ जब न्यायालय ने मेयर के अधिकार फ्रीज किए हों. इससे वह न तो अपने फंड से पैसे खर्च कर सकती हैं और न ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकती हैं.

हाईकोर्ट के सख्त एक्शन के बाद वह हरकत में आईं और कई महीने पहले जीते पार्षद ललित तिवारी को नगर निगम कार्यालय के अपने चैंबर में शपथ दिलाई. इस मौके पर नगर आयुक्त के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे. पार्षद को शपथ दिलाने के बाद अब फिर से महापौर के फ्रीज हुए अधिकार बहाल हो गए.

नगर निकाय चुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला से 1672 वोटों के अंतर से हार गए थे. ललित ने कोर्ट में प्रदीप के हलफनामे को चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदीप ने हलफनामे में अपनी दूसरी शादी छिपाई है.

आरोप साबित होने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदीप का निर्वाचन रद्द कर दिया और ललित तिवारी को पार्षद घोषित करने का आदेश दिया. हालांकि महीनों बीत जाने के बाद भी महापौर ने हाईकोर्ट से शपथ दिलाने का आदेश दिए जाने के बावजूद ललित तिवारी को शपथ नहीं दिलाई.

कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए मेयर के सभी अधिकार फ्रीज कर दिए थे. अब हाईकोर्ट के आदेश के तीन दिन बाद मेयर ने अपने चेंबर में सपा पार्षद ललित तिवारी को शपथ दिलाई. इस मौके पर मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पार्षद ललित तिवारी को शपथ ग्रहण कराई गई.

पार्षद के तौर पर सदन में रहेंगे. एक महीने पहले मेरा मुंबई में कार्यक्रम था, इसलिए शपथ में देरी हो गई थी. मेयर ने कहा कि पिछले मंगलवार को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई. सेना के अस्पताल में भर्ती हुई थी. कल शाम को डिस्चार्ज हुई हूं और आज सुबह ही शपथ ग्रहण करा दिया गया है.

शपथ ग्रहण करने के बाद फैजुल्लागंज वार्ड के पार्षद ललित तिवारी ने कहा मेरे कंधों पर अब जिम्मेदारी आ गई है. उनका निर्वहन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा. मेरी शपथ न्याय की जीत है. न्यायालय के आदेश का पालन हो गया है. वार्ड की समस्याएं काफी ज्यादा हैं, उनका समाधान करने का ही मेरा मकसद होगा.

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