सरकारी स्कूलों को बंद करने का BSP ने किया विरोध: मायावती ने कहा- "बच्चों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही सरकार"
उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर सियासी हमला बोला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 6:52 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के स्कूलों की खस्ता हालत पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि लगातार स्कूली बच्चे स्कूलों की खराब हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार को स्कूलों की बेहतर स्थिति करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मायावती ने पोस्ट कर अपनी बात रखी.
'अच्छे दिन' की उम्मीद में हैं जेन-अल्फा बच्चे: उन्होंने लिखा कि जेन-अल्फा यानी 2013 के बाद जन्मे बच्चे-बच्चियों में भी खासकर अपने थोड़े 'अच्छे दिन' की उम्मीद लगाए स्कूली छात्र-छात्राएं व उनके माता-पिता भी सुखी भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा को लेकर हमेशा चिंतित ही नहीं, बल्कि उसके लिए लगातार काफी जद्दोजहद भी करते रहे हैं. देश भर में व विशेषकर यूपी और उत्तर भारत के राज्यों के स्कूलों के बदतर हालत की कड़वी जमीनी हकीकत के कारण वे लोग अति-मुखर हो गए हैं.
आंदोलनकारी मासूम बच्चों पर न हो बल प्रयोग: बसपा अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वे लोग जेन-जी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान में काफी बढ़-चढ़कर व पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. किंतु यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि जिन मासूम बच्चे-बच्चियों के हंसने-खेलने व पढ़ने-लिखने के दिन हैं, उन्हें अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है.
बहुजन समाज के लिए शिक्षा चिंता का विषय: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के 'शिक्षित बनो' आह्वान के कारण शिक्षा में भी खासकर स्कूली शिक्षा 'बहुजन समाज' के लोगों के लिए हमेशा विशेष चिंता की बात रही है. इसी के तहत हमारी पार्टी बीएसपी ने इन दबे-कुचले व शोषित-पीड़ित समाज के लोगों के हित में कार्य किए, जिनकी केंद्र व राज्य में रही सरकारें लगातार उपेक्षा करती रही हैं. उनके हित व कल्याण और शिक्षा के लिए यूपी में मेरे नेतृत्व में बीएसपी की सभी चारों रही सरकारों में पूरा-पूरा ध्यान दिया गया. जिससे डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित मानवतावादी और कल्याणकारी भारतीय संविधान के हिसाब से उन सभी परिवार वालों को रोटी-रोजी व शिक्षा-युक्त आत्म-सम्मान का समतामूलक जीवन नसीब हो सके.
सुविधाओं की कमी से परेशान हैं छात्र: मायावती ने लिखा कि यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने की तरफ समुचित ध्यान देने के बजाय सभी सरकारों ने ज्यादातर इसकी घोर अनदेखी ही की है. इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण की तरह ही काफी हद तक निष्क्रिय बनाने का कुचक्र चलाया हुआ है. इस प्रक्रिया में हजारों सरकारी स्कूल बंद भी किए जा रहे हैं, जिसका विरोध बीएसपी ने लगातार किया है. अब स्कूलों के भवन, शिक्षक, पेयजल, शौचालय व साफ-सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों की अत्यंत कमी को लेकर नन्हें जेन-अल्फा स्वयं अति-मुखर होने के साथ-साथ अब आंदोलित भी हैं.
बच्चों पर बल प्रयोग से बचने की हिदायत: बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सभी सरकारें जेन-अल्फा के मासूम बच्चे-बच्चियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था संबंधी उनकी जरूरतों पर पूरी सहानुभूति के साथ सही नीयत व नीति से तत्काल ध्यान देना प्रारंभ करें. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी सरकार को आंदोलित बच्चों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से पूरी तरह बचना चाहिए.
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