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मायावती अचानक दिल्ली रवाना, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया ऐसा टास्क

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं. उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है. जल्द वापस लौटने का वादा भी किया है. कहा है कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो भी टास्क दिया है वह उन्हें समय से पूरा करना है. पार्टी संगठन की मजबूती और आर्थिक स्तर पर पार्टी कितनी मजबूत हुई है. इस पर गंभीरता से काम करना है.









बसपा मुखिया मायावती ने पोस्ट कर सभी जिलाध्यक्षों और छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि आज मैं पार्टी के कार्यों से दिल्ली जा रही हूं और कार्य पूरा होते ही जल्दी वापस भी आ जाऊंगी. इस दौरान पार्टी की पिछले महीने 31 मार्च को लखनऊ में हुई प्रदेश-स्तरीय बड़ी बैठक में पार्टी संगठन को तैयार करने व कैडर के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने और आर्थिक मज़बूती देने के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी से सम्बन्धित जो भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थे, उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते रहना है.

बैठकों में उत्तर प्रदेश में बसपा के नेतृत्व में रही सरकार में प्रदेश के विकास व जनहित में किए गए कार्यों के बारे में जरूर बताना है. बैठकों में यह भी बताना है कि यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेस-वे बने हैं और नोएडा में एयरपोर्ट भी बना है. ऐसे अनेकों और भी जनहित के कार्य किए गए हैं जिनकी योजना व रूपरेखा बीएसपी की रही सरकार में ही बनाई गई थी. ये सभी कार्य काफी हद तक जरूर पूरे हो जाते अगर उस समय केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार बसपा के प्रति अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इनमें रुकावटें पैदा नहीं करती.