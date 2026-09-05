मस्जिद पर आर-पार: मायावती का यूपी सरकार पर हमला; ध्वस्तीकरण अभियान तुरंत रोकने को लेकर पोस्ट
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 3:57 PM IST
लखनऊ : सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद मामला सियासी रंग ले चुका है. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है. अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि जिस तरह सहारनपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जल्दबाजी में मस्जिदों को अवैध करार देकर ध्वस्त किया जा रहा है, वह तरीका उचित नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह के नकारात्मक हालात से बचने के लिए अभियान पर तत्काल रोक लगाई जाए और समस्या के अन्य समाधान तलाशे जाएं.
1. ज़िला सहारनपुर की मस्जिद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आएदिन मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है तथा सरकार को ऐसे निगेटिव हालात से बचने के लिये इस पर तुरन्त रोक लगाकर इसके समाधान के अन्य उपाय ज़रूर करने चाहिये।— Mayawati (@Mayawati) September 5, 2026
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बसपा सुप्रीमो ने अपने बयान में संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार की जिम्मेदारी की भी याद दिलाई. उनका कहना है कि हर धर्म के अनुयायियों और उनके धार्मिक स्थलों को समान सम्मान और सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है. मायावती ने कहा कि इस्लाम में मस्जिदें रोज़ाना, बल्कि दिन में कई बार जमात के साथ नमाज़ अदा करने का अहम हिस्सा हैं. इसलिए भारतीय परंपरा के अनुरूप इन्हें उचित सम्मान मिलना देश और जनहित दोनों के लिए ज़रूरी है.
इसके अलावा उन्होंने आरोपियों के मकान ध्वस्त कर पूरे परिवार को बेघर करने की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए. उनका तर्क था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए सामूहिक सजा देना गलत है और बसपा शासन की तर्ज़ पर 'कानून द्वारा कानून के राज' वाला रवैया अपनाया जाना चाहिए.
मायावती ने अपील की कि केवल सरकार ही नहीं, माननीय न्यायपालिका को भी इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए. साथ ही सभी पक्षों से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की. यह पूरा विवाद सहारनपुर की कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू होने से जुड़ा है. कलेक्ट्रेट परिसर में बनी इस मस्जिद को प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के आधार पर ध्वस्त करा दिया है. इसी कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं.
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