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मस्जिद पर आर-पार: मायावती का यूपी सरकार पर हमला; ध्वस्तीकरण अभियान तुरंत रोकने को लेकर पोस्ट

लखनऊ : सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद मामला सियासी रंग ले चुका है. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है. अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि जिस तरह सहारनपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जल्दबाजी में मस्जिदों को अवैध करार देकर ध्वस्त किया जा रहा है, वह तरीका उचित नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह के नकारात्मक हालात से बचने के लिए अभियान पर तत्काल रोक लगाई जाए और समस्या के अन्य समाधान तलाशे जाएं.



बसपा सुप्रीमो ने अपने बयान में संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार की जिम्मेदारी की भी याद दिलाई. उनका कहना है कि हर धर्म के अनुयायियों और उनके धार्मिक स्थलों को समान सम्मान और सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है. मायावती ने कहा कि इस्लाम में मस्जिदें रोज़ाना, बल्कि दिन में कई बार जमात के साथ नमाज़ अदा करने का अहम हिस्सा हैं. इसलिए भारतीय परंपरा के अनुरूप इन्हें उचित सम्मान मिलना देश और जनहित दोनों के लिए ज़रूरी है.