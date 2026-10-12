लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, JCB की टक्कर से जीजा-साली की मौत
लखनऊ के आलमबाग स्थित मवैया तिराहे पर एक तेज रफ्तार जेसीबी ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे जीजा और साली की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:52 PM IST
लखनऊ: राजधानी के आलमबाग थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया. मवैया तिराहे पर तेज रफ्तार जेसीबी ने आगे जा रहे स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटर सवार 62 वर्षीय शफीकुल हसन और उनकी 52 वर्षीय साली वसीम जहां गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
मवैया तिराहे पर पीछे से जेसीबी ने मारी टक्कर: एसीपी कैंट सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि 12 अक्टूबर को पुराना सरदारी खेड़ा निवासी शफीकुल हसन अपनी साली वसीम जहां के साथ स्कूटर से किसी काम के लिए निकले थे. जैसे ही दोनों मवैया तिराहे के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों स्कूटर समेत सड़क पर दूर जा गिरे. उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे वे बेहोश हो गए.
ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दोनों की मौत: हादसे की सूचना मिलते ही आलमबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों और अधिक खून बहने के कारण दोनों की जान नहीं बच सकी. मृतकों की पहचान शफीकुल हसन (62) पुत्र स्वर्गीय मो. जमीं खान, और वसीम जहां उर्फ रानी (52) निवासी पुराना सरदारी खेड़ा, आलमबाग के रूप में हुई है.
एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से मचा कोहराम: हादसे में जीजा और साली की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी. इसी बीच जेसीबी चालक वाहन को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया.
JCB कब्जे में, चालक की तलाश जारी: पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में लेकर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक से संपर्क किया. मालिक को थाने बुलाकर वाहन के कागजात और चालक से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. मृतक पक्ष की ओर से मो. हलीम खान ने आलमबाग थाने में लिखित शिकायत दी है. एसीपी कैंट सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव: पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं.
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