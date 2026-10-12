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लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, JCB की टक्कर से जीजा-साली की मौत

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के आलमबाग थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया. मवैया तिराहे पर तेज रफ्तार जेसीबी ने आगे जा रहे स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटर सवार 62 वर्षीय शफीकुल हसन और उनकी 52 वर्षीय साली वसीम जहां गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

मवैया तिराहे पर पीछे से जेसीबी ने मारी टक्कर: एसीपी कैंट सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि 12 अक्टूबर को पुराना सरदारी खेड़ा निवासी शफीकुल हसन अपनी साली वसीम जहां के साथ स्कूटर से किसी काम के लिए निकले थे. जैसे ही दोनों मवैया तिराहे के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों स्कूटर समेत सड़क पर दूर जा गिरे. उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे वे बेहोश हो गए.