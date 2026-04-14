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जनगणना 2027; मौलाना फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय का किया आह्वान, कहा-ये काम जरूरी

लखनऊ : इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने प्रदेश में शुरू हो रही जनगणना प्रक्रिया को लेकर आमजन से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है. इसलिए हर नागरिक को पूरी जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ फॉर्म भरना चाहिए.

मौलाना ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों और भाषाओं के विकास के लिए योजनाएं तैयार करती है. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रम से बचते हुए सभी को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए.



उन्होंने विशेष रूप से उर्दू भाषा को लेकर अपील करते हुए कहा कि जहां भी जनगणना फॉर्म में भाषा से संबंधित कॉलम हो, वहां उर्दू को जरूर दर्ज किया जाए. उनका कहना है कि उर्दू भाषा की तरक्की और संरक्षण के लिए सही आंकड़ों का दर्ज होना बेहद जरूरी है. साथ ही मातृभाषा के कॉलम में भी उर्दू लिखने की अपील की गई.



मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि फॉर्म में धर्म से संबंधित कॉलम हो, तो उसमें ‘मुस्लिम’ के बजाय ‘इस्लाम’ लिखा जाए, ताकि सही और स्पष्ट जानकारी दर्ज हो सके.



प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होने जा रही है. इसके तहत संबंधित विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने भी अपने कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षित किया है.



जनगणना के दौरान अधिकारी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और निर्धारित फॉर्म भरवाएंगे. इसमें नागरिकों से उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और भाषाई जानकारी ली जाएगी. सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती है. जिससे समाज के हर वर्ग का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके.



मौलाना ने अंत में कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है और इसमें सभी धर्मों व समुदायों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के भाग लेना चाहिए, ताकि देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके.