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लखनऊ में बाइक चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार; 10 मोटरसाइकिलें बरामद, खास चाबी से खोलता था लाॅक

पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी का आोरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को पूर्वी जोन की क्राइम, सर्विलांस टीम और विभूतिखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. इनमें आठ मोटरसाइकिलें लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थीं. आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों को फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त किए गए वाहन बताकर दूसरे जिलों में सस्ते दामों पर बेचता था. आरोपी की पहचान बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र स्थित कंडेला गांव निवासी मोहम्मद तावस उर्फ चांद (25) के रूप में हुई है.

जानकारी देते एडीसीपी ईस्ट अमोल मुरकुट. (Video Credit : ETV Bharat) एडीसीपी ईस्ट अमोल मुरकुट ने बताया कि विभूतिखंड क्षेत्र में वाहन चोरी का मामला पांच अक्टूबर को सामने आया था. गोमतीनगर के विवेकखंड निवासी ऋषभ देवरा ने यूपी कॉप पोर्टल के माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज कराई थी. उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पिकअप भवन के पास से चोरी हो गई थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 23 अक्टूबर को दुबग्गा थाना क्षेत्र के नया पार्क से मोहम्मद तावस उर्फ चांद को गिरफ्तार कर लिया.