लखनऊ में बाइक चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार; 10 मोटरसाइकिलें बरामद, खास चाबी से खोलता था लाॅक
आरोपी की पहचान बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र स्थित कंडेला गांव निवासी मोहम्मद तावस उर्फ चांद के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:27 AM IST
लखनऊ : मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को पूर्वी जोन की क्राइम, सर्विलांस टीम और विभूतिखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. इनमें आठ मोटरसाइकिलें लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थीं. आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों को फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त किए गए वाहन बताकर दूसरे जिलों में सस्ते दामों पर बेचता था. आरोपी की पहचान बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र स्थित कंडेला गांव निवासी मोहम्मद तावस उर्फ चांद (25) के रूप में हुई है.
एडीसीपी ईस्ट अमोल मुरकुट ने बताया कि विभूतिखंड क्षेत्र में वाहन चोरी का मामला पांच अक्टूबर को सामने आया था. गोमतीनगर के विवेकखंड निवासी ऋषभ देवरा ने यूपी कॉप पोर्टल के माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज कराई थी. उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पिकअप भवन के पास से चोरी हो गई थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 23 अक्टूबर को दुबग्गा थाना क्षेत्र के नया पार्क से मोहम्मद तावस उर्फ चांद को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में घूमकर मोटरसाइकिलों की रेकी करता था. वह खासतौर पर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता था. मौका मिलने पर मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक चोरी कर लेता था. इसके बाद चोरी की मोटरसाइकिलों को लखनऊ से बाहर के जिलों में बेचने की कोशिश करता था. खरीदारों को संदेह न हो, इसके लिए वह मोटरसाइकिलों को फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त किए गए वाहन बताता था और उन्हें बाजार से कम कीमत पर बेच देता था. आरोपी एक अन्य मोटरसाइकिल भी बेचने की कोशिश में था.
एडीसीपी ईस्ट अमोल मुरकुट के अनुसार बरामद आठ मोटरसाइकिलें ठाकुरगंज, मड़ियांव, वजीरगंज, नाका, कैसरबाग, चौक और विभूतिखंड थाना क्षेत्रों से चोरी हुई थीं. इनमें वजीरगंज और विभूतिखंड क्षेत्र की दो-दो मोटरसाइकिलें शामिल हैं. अन्य दो मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. विभूतिखंड थाने में दर्ज मूल मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) और 317(4) की बढ़ोतरी की गई है. आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
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