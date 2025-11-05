लखनऊ विश्वविद्यालय सहित यूपी के कई विश्वविद्यालयों को क्यूएस एशिया व दक्षिण एशिया रैंकिंग में स्थान
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा-प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना गर्व का विषय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 9:33 AM IST
लखनऊ : क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को 781-790 तथा दक्षिण एशिया रैंकिंग में 244वां स्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं बाबा भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ को 801-850 तथा दक्षिण एशिया में 254वां स्थान प्राप्त हुआ है. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को 901-950 एशिया रैंकिंग एवं 297वां दक्षिण एशिया स्थान मिला है. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को एशिया में 1001-1100 तथा दक्षिण एशिया में 330वां, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को 1201-1300 एशिया तथा 397वां दक्षिण एशिया रैंक प्राप्त हुआ है.
यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिष्ठित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रणाली में एशिया एवं दक्षिण एशिया श्रेणी में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करना सम्पूर्ण प्रदेश के लिए गौरव की बात है. यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सतत सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार आधारित अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में चलाए जा रहे ठोस प्रयासों का परिणाम है.
मंत्री उपाध्याय ने कहा कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदर्शन यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बना रहे हैं. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, शोध प्रोत्साहन योजनाएँ एवं इंडस्ट्री-एकेडमिक लिंक के प्रयासों ने इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है. यह सफलता सामूहिक परिश्रम, शोधनिष्ठा और नवाचारोन्मुख दृष्टिकोण का परिणाम है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और भी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे तथा शिक्षा, अनुसंधान और सामाजिक विकास के क्षेत्र में पूरे देश का गौरव बढ़ाएंगे.
लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्यूरएस अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बनाई जगह : लखनऊ विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित क्यूरएस अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान हासिल किया है. लखनऊ विश्वविद्यालय का इस रैंकिंग प्रणाली में एशिया एवं दक्षिण एशिया श्रेणी में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह उपलब्धि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सतत सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार आधारित अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में चलाए जा रहे ठोस प्रयासों का परिणाम है. रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को 781-790 तथा दक्षिण एशिया रैंकिंग में 244वां स्थान हासिल हुआ है.
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि
- लखनऊ विश्वविद्यालय ने हासिल किया एशिया रैंक 781–790 और दक्षिण एशिया में 244वां स्थान.
- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा बाबा भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ने पाया एशिया रैंक 801–850 और दक्षिण एशिया रैंक 254.
- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, तथा सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर को एशिया रैंक 901–950 और दक्षिण एशिया रैंक 297 मिला.
- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को एशिया रैंक 1001–1100, दक्षिण एशिया रैंक 330 प्राप्त.
- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर ने हासिल किया एशिया रैंक 1201–1300 और दक्षिण एशिया रैंक 397.
यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने की क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की वृद्धि की सराहना की
यह भी पढ़ें : क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में फिसला आईआईटी कानपुर, दिल्ली यूनीवर्सिटी देश में अव्वल