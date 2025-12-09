सचिवालय की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, धर्मांतरण का बना रहा था दबाव
बुलंदशहर के युवक ने शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा दोगुना करने का लालच देकर 2023 में महिला से जान पहचान बढ़ाई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 9:54 AM IST
लखनऊ : सचिवालय में तैनात महिला कर्मचारी से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले आरोपी को महानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने शेयर मार्केट में निवेश के बहाने महिला से संपर्क किया था. इसके बाद झांसा देकर अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद धमका कर कई बार दुष्कर्म किया और छह लाख रुपये वसूल लिए. आरोपी ने महिला पर हिजाब पहनने तथा मुस्लिम धर्म अपनाने का भी दबाव बनाया था.
महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र के मुताबिक सचिवालय कर्मचारी महिला का आरोप है कि बुलंदशहर निवासी वली मोहम्मद कुरैशी ने शेयर मार्केट में निवेश कर पैसे कमाने का लालच देकर संपर्क किया था. निवेश के बहाने उसने कई बार में छह लाख रुपये वसूल लिए. बातचीत के दौरान आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. धमकी देकर कई बार होटल ले गया और दुष्कर्म किया. आरोपी मुस्लिम धर्म अपनाने और हिजाब पहनने का दबाब बना रहा था.
महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र के अनुसार आरोपी वली मोहम्मद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में कई अन्य तथ्य भी सामने आए हैं. पीड़िता वर्ष 2023 से उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार थी. आरोपी वीडियो वायरल न करने की एवज में महिला से हर माह रुपये वसूलता था. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.