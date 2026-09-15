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मलीहाबादी आम पर मुनाफे की मार; 'धीमे जहर' के ओवरडोज से बांझ हो रहे पेड़, संकट में पहचान

लखनऊ: मलीहाबादी का नाम सुनते ही जेहन में दशहरी आम की मिठास घुल जाती है. हरे-भरे बाग और दूर तक फैली खुशबू. मलिहाबादी आमों की डिमांड भी बाहरी मुल्कों तक है. इसके स्वाद की दीवानगी ही है, जो मांग हमेशा बढ़ती ही रही है. लेकिन मौजूदा हालात में इसी 'मिठास' पर ग्रहण लग रहा है. दरअसल, ज्यादा मुनाफे के फेर में जिस ग्रोथ रेगुलेटर 'कल्टार' (Paclobutrazol) को जादुई दवा मानकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हरे-भरे पेड़ों के लिए धीमा जहर बन गई है. तय डोज से ज्यादा दवा का इस्तेमाल आम के पेड़ों को बांझ बना रहा है. इस रसायन ने एक बड़ी संख्या में पेड़ों को अंदर से ठूंठ बना दिया है. यह अब भी जारी है.

मलीहाबादी आम पर स्पेशल रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

मलीहाबादी यूपी के कुल आम उत्पादन में 12.5% की हिस्सेदारी रखता है. तहसील और इसके आसपास के मैंगो इकोलॉजी जोन का कुल रकबा लगभग 28,000 से 30,000 हेक्टेयर है. जिससे इस बेल्ट में मौसम अनुकूल रहने पर सालाना लगभग 3.5 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है. यह जरूर है कि पुराने बागों के कटने के साथ ही नए पेड़ भी लग रहे हैं, जिससे इसका रकबा पिछले कुछ सालों से लगभग 30,000 हेक्टेयर पर स्थिर है.

मलीहाबाद आम का गढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

लालच में गंवाया 5 एकड़ का बाग

बाग मालिक जुबैर अहमद बताते हैं, शुरुआत में कल्टार लगाने से वीरान बाग में भी रिकॉर्ड फसल मिली. दूसरी तरफ 3-4 साल में पेड़ केमिकल के आदी हो गए. पत्तियां झड़ने लगीं और जड़ें सड़ने लगीं. दवा बंद करते ही पेड़ सूख गए. कीटनाशक दवा बेचने वाले दुकानदार ने बताया था कि कल्टार की दवा प्रति पेड़ 40 ML से 100 ML तक पड़ेगी, जो पेड़ की उम्र के हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी. आखिरकार नुकसान से तंग आकर बाग कटवाना पड़ा और जमीन पर खेती व प्लॉटिंग करनी पड़ी. जिस पेड़ पर दवा नहीं पड़ती, वह खुद की मरम्मत कर मजबूत बना रहता है. सरकार को इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए.

​कल्टार से दूरी ही बेहतर

एक दूसरे बागबान रहमत अली बताते हैं कि हमने कभी कल्टार नहीं डाला. प्राकृतिक चक्र के तहत एक साल बंपर तो अगले साल सामान्य फसल आती है. कल्टार से फल का स्वाद बिगड़ता है, वह समय से पहले पक जाता है. यह सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है. बिना दवा वाले पेड़ मजबूत रहते हैं.

लखनऊ में उत्पादन (Photo Credit; ETV Bharat)

नई पीढ़ी बेच रही जमीन

स्थानीय किसान संजीत सिंह, सुमित पाठक और मो. आरिफ के अनुसार, 3 से 5 साल कल्टार डालने के बाद खाद-पानी देने पर भी पेड़ ठूंठ बन गए. एक पेड़ सूखने पर सालाना 7 से 10 हजार रुपये का नुकसान होता है. वहीं, युवा बागवान सौरभ, राहुल और मोहित का कहना है कि जानकारी न होने से वे बाग ठेके पर दे देते हैं. पेड़ सूखने या फल न आने पर बाग काटकर प्लॉटिंग करा रहे हैं.

कारोबारियों का क्या है कहना

आम कारोबारी नफीस कहते हैं कि वह 2 से 5 साल के लिए बाग ठेके पर लेते हैं. बाग मालिक की सहमति से ही कल्टार डालते हैं. दवा के बाद अगर सही मात्रा में खाद-पानी दिया जाए तो पेड़ सुरक्षित रहते हैं. जो ठेकेदार केमिकल डालने के बाद देखरेख में लापरवाही बरतते हैं, उन्हीं के बागों में पेड़ सूखते हैं.

प्रदेश पर नजर डालिए (Photo Credit; ETV Bharat)

कल्टार के खर्च में गोबर-वर्मी कंपोस्ट

​अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव एवं बागवानी विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह कल्टार को जरूरी नहीं मानते. कल्टार के दुष्प्रभावों, ठेकेदारों की मनमानी और बाजार में बिक रही दोयम दर्जे की दवाओं को लेकर बात रखी. कहा कि, हमारी समिति से सैकड़ों किसान जुड़े हैं और हमने कभी अपने बागों में कल्टार (Paclobutrazol) का इस्तेमाल नहीं किया. कल्टार और महंगे रसायनों पर जितना पैसा खर्च होता है, अगर किसान उतने ही खर्च में प्रति पेड़ एक-एक तसला गोबर की खाद और वर्मीकंपोस्ट डालना शुरू कर दें तो पेड़ों की उम्र-सेहत दोनों दुरुस्त रहेंगी. प्राकृतिक पोषण से तैयार आम की चमक और गुणवत्ता बेहतरीन होती है, जिससे एक्सपोर्ट में अच्छा भाव मिलता है. बिना कार्बाइड और बिना जहर वाला आम ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकता है.

मुनाफाखोरी से बाग बर्बाद

कहते हैं, जो ठेकेदार 3 से 5 साल के लिए बाग पट्टे पर लेते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना होता है. वे पेड़ों को कल्टार का भारी ओवरडोज़ देकर इतना निचोड़ लेते हैं कि बाग की जान निकल जाती है. जब अनुबंध खत्म होने पर मालिक अपने बाग लौटता है तो देखता है कि पेड़ ठूंठ बन चुके हैं. ठेकेदार मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं और नुकसान हमेशा के लिए किसान का हो जाता है.

कितनी दी जाए डोज (Photo Credit; ETV Bharat)

20 ग्राम कल्टार ने भी बिगाड़ दी पेड़ की सेहत

बताया कि, कल्टार का असर देखने के लिए पिछले साल ट्रायल के तौर पर अपने एक पेड़ में केवल 20 ग्राम डाला था. फसल तो आई, लेकिन पेड़ की हालत और पत्तियों का रंग पूरी तरह बदल गया. वहीं दूसरी तरफ बाकी पेड़, जिनमें न कोई डीएपी पड़ी, न यूरिया, सिर्फ गोबर की खाद और वर्मीकंपोस्ट डाली, वे आज भी पूरी तरह हरे-भरे हैं. प्राकृतिक पेड़ों में हर साल बेहतरीन फल आता है, उत्पादन स्थिर रहता है और पेड़ कई पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं.

​दुकानों पर बिना पर्ची बिक्री

उपेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारी समिति कीटनाशक माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है. सीजन आते ही बाजार में दर्जनों कंपनियों की कल्टार उतर आती है. दुकानदार मोटे मुनाफे के चक्कर में किसानों को 2 नंबर (नकली/मिलावटी) की दवाएं थमाते हैं और बिना किसी विशेषज्ञ की पर्ची के अपने मनमाने डोज बताते हैं.

धीरे-धीरे कल्टार दिखाता है असर (Photo Credit; ETV Bharat)

​जांच और कार्रवाई का फॉर्मूला

उपेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन को केवल दुकानों पर खानापूर्ति के छापे मारने के बजाय सीधे उन बागों में जांच करनी चाहिए, जहां दवाएं पड़ रही हैं. ​प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर (PPO) और कृषि विभाग की टीमें बागों में जाकर किसानों से पूछें कि यह दवा वे कहां से और किसकी सलाह पर लाए हैं. ​अगर किसान दुकानदार का नाम लेता है, तो उस दुकान के स्टॉक और दवाओं के नमूनों की ICAR-CISH जैसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं से निष्पक्ष जांच कराई जाए. ​जब तक सख्त एफआईआर और जब्ती नहीं होगी, तब तक गोरखधंधा नहीं रुकेगा.