मलीहाबादी आम पर मुनाफे की मार; 'धीमे जहर' के ओवरडोज से बांझ हो रहे पेड़, संकट में पहचान
मलीहाबादी आम क्यों हैं संकट में, पढ़िए मो.मारूफ की स्पेशल रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 8:03 PM IST
लखनऊ: मलीहाबादी का नाम सुनते ही जेहन में दशहरी आम की मिठास घुल जाती है. हरे-भरे बाग और दूर तक फैली खुशबू. मलिहाबादी आमों की डिमांड भी बाहरी मुल्कों तक है. इसके स्वाद की दीवानगी ही है, जो मांग हमेशा बढ़ती ही रही है. लेकिन मौजूदा हालात में इसी 'मिठास' पर ग्रहण लग रहा है. दरअसल, ज्यादा मुनाफे के फेर में जिस ग्रोथ रेगुलेटर 'कल्टार' (Paclobutrazol) को जादुई दवा मानकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हरे-भरे पेड़ों के लिए धीमा जहर बन गई है. तय डोज से ज्यादा दवा का इस्तेमाल आम के पेड़ों को बांझ बना रहा है. इस रसायन ने एक बड़ी संख्या में पेड़ों को अंदर से ठूंठ बना दिया है. यह अब भी जारी है.
मलीहाबादी यूपी के कुल आम उत्पादन में 12.5% की हिस्सेदारी रखता है. तहसील और इसके आसपास के मैंगो इकोलॉजी जोन का कुल रकबा लगभग 28,000 से 30,000 हेक्टेयर है. जिससे इस बेल्ट में मौसम अनुकूल रहने पर सालाना लगभग 3.5 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है. यह जरूर है कि पुराने बागों के कटने के साथ ही नए पेड़ भी लग रहे हैं, जिससे इसका रकबा पिछले कुछ सालों से लगभग 30,000 हेक्टेयर पर स्थिर है.
लालच में गंवाया 5 एकड़ का बाग
बाग मालिक जुबैर अहमद बताते हैं, शुरुआत में कल्टार लगाने से वीरान बाग में भी रिकॉर्ड फसल मिली. दूसरी तरफ 3-4 साल में पेड़ केमिकल के आदी हो गए. पत्तियां झड़ने लगीं और जड़ें सड़ने लगीं. दवा बंद करते ही पेड़ सूख गए. कीटनाशक दवा बेचने वाले दुकानदार ने बताया था कि कल्टार की दवा प्रति पेड़ 40 ML से 100 ML तक पड़ेगी, जो पेड़ की उम्र के हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी. आखिरकार नुकसान से तंग आकर बाग कटवाना पड़ा और जमीन पर खेती व प्लॉटिंग करनी पड़ी. जिस पेड़ पर दवा नहीं पड़ती, वह खुद की मरम्मत कर मजबूत बना रहता है. सरकार को इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए.
कल्टार से दूरी ही बेहतर
एक दूसरे बागबान रहमत अली बताते हैं कि हमने कभी कल्टार नहीं डाला. प्राकृतिक चक्र के तहत एक साल बंपर तो अगले साल सामान्य फसल आती है. कल्टार से फल का स्वाद बिगड़ता है, वह समय से पहले पक जाता है. यह सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है. बिना दवा वाले पेड़ मजबूत रहते हैं.
नई पीढ़ी बेच रही जमीन
स्थानीय किसान संजीत सिंह, सुमित पाठक और मो. आरिफ के अनुसार, 3 से 5 साल कल्टार डालने के बाद खाद-पानी देने पर भी पेड़ ठूंठ बन गए. एक पेड़ सूखने पर सालाना 7 से 10 हजार रुपये का नुकसान होता है. वहीं, युवा बागवान सौरभ, राहुल और मोहित का कहना है कि जानकारी न होने से वे बाग ठेके पर दे देते हैं. पेड़ सूखने या फल न आने पर बाग काटकर प्लॉटिंग करा रहे हैं.
कारोबारियों का क्या है कहना
आम कारोबारी नफीस कहते हैं कि वह 2 से 5 साल के लिए बाग ठेके पर लेते हैं. बाग मालिक की सहमति से ही कल्टार डालते हैं. दवा के बाद अगर सही मात्रा में खाद-पानी दिया जाए तो पेड़ सुरक्षित रहते हैं. जो ठेकेदार केमिकल डालने के बाद देखरेख में लापरवाही बरतते हैं, उन्हीं के बागों में पेड़ सूखते हैं.
कल्टार के खर्च में गोबर-वर्मी कंपोस्ट
अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव एवं बागवानी विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह कल्टार को जरूरी नहीं मानते. कल्टार के दुष्प्रभावों, ठेकेदारों की मनमानी और बाजार में बिक रही दोयम दर्जे की दवाओं को लेकर बात रखी. कहा कि, हमारी समिति से सैकड़ों किसान जुड़े हैं और हमने कभी अपने बागों में कल्टार (Paclobutrazol) का इस्तेमाल नहीं किया. कल्टार और महंगे रसायनों पर जितना पैसा खर्च होता है, अगर किसान उतने ही खर्च में प्रति पेड़ एक-एक तसला गोबर की खाद और वर्मीकंपोस्ट डालना शुरू कर दें तो पेड़ों की उम्र-सेहत दोनों दुरुस्त रहेंगी. प्राकृतिक पोषण से तैयार आम की चमक और गुणवत्ता बेहतरीन होती है, जिससे एक्सपोर्ट में अच्छा भाव मिलता है. बिना कार्बाइड और बिना जहर वाला आम ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकता है.
मुनाफाखोरी से बाग बर्बाद
कहते हैं, जो ठेकेदार 3 से 5 साल के लिए बाग पट्टे पर लेते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना होता है. वे पेड़ों को कल्टार का भारी ओवरडोज़ देकर इतना निचोड़ लेते हैं कि बाग की जान निकल जाती है. जब अनुबंध खत्म होने पर मालिक अपने बाग लौटता है तो देखता है कि पेड़ ठूंठ बन चुके हैं. ठेकेदार मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं और नुकसान हमेशा के लिए किसान का हो जाता है.
20 ग्राम कल्टार ने भी बिगाड़ दी पेड़ की सेहत
बताया कि, कल्टार का असर देखने के लिए पिछले साल ट्रायल के तौर पर अपने एक पेड़ में केवल 20 ग्राम डाला था. फसल तो आई, लेकिन पेड़ की हालत और पत्तियों का रंग पूरी तरह बदल गया. वहीं दूसरी तरफ बाकी पेड़, जिनमें न कोई डीएपी पड़ी, न यूरिया, सिर्फ गोबर की खाद और वर्मीकंपोस्ट डाली, वे आज भी पूरी तरह हरे-भरे हैं. प्राकृतिक पेड़ों में हर साल बेहतरीन फल आता है, उत्पादन स्थिर रहता है और पेड़ कई पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं.
दुकानों पर बिना पर्ची बिक्री
उपेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारी समिति कीटनाशक माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है. सीजन आते ही बाजार में दर्जनों कंपनियों की कल्टार उतर आती है. दुकानदार मोटे मुनाफे के चक्कर में किसानों को 2 नंबर (नकली/मिलावटी) की दवाएं थमाते हैं और बिना किसी विशेषज्ञ की पर्ची के अपने मनमाने डोज बताते हैं.
जांच और कार्रवाई का फॉर्मूला
उपेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन को केवल दुकानों पर खानापूर्ति के छापे मारने के बजाय सीधे उन बागों में जांच करनी चाहिए, जहां दवाएं पड़ रही हैं. प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर (PPO) और कृषि विभाग की टीमें बागों में जाकर किसानों से पूछें कि यह दवा वे कहां से और किसकी सलाह पर लाए हैं. अगर किसान दुकानदार का नाम लेता है, तो उस दुकान के स्टॉक और दवाओं के नमूनों की ICAR-CISH जैसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं से निष्पक्ष जांच कराई जाए. जब तक सख्त एफआईआर और जब्ती नहीं होगी, तब तक गोरखधंधा नहीं रुकेगा.
कृषि वैज्ञानिक का अलर्ट
मलीहाबादी मैंगो बेल्ट में कल्टार (Paclobutrazol) के बेतहाशा इस्तेमाल और बागों के सूखने के संकट पर उद्यान विशेषज्ञ व कीट वैज्ञानिक डॉ. सचिन आर्या ने ईटीवी भारत से बात की. बताया कि कल्टार एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. यह पेड़ की वानस्पतिक वृद्धि (नए कल्ले व गैर-जरूरी पत्तियों का निकलना) को रोककर पेड़ की पूरी ऊर्जा को बौर (फूल) और फल बनाने में झोंक देता है. इससे अनुत्पादक बाग भी फल देने लगते हैं.
एक साल लगाएं, अगले साल गैप
बताते हैं कि, कल्टार मिट्टी में पूरी तरह एक साल में नष्ट नहीं होता. इसका 50% असर अगले साल तक जमीन में बना रहता है. किसान हर साल पूरी डोज डाल देते हैं, जिससे ओवरडोज हो जाता है. लगातार प्रयोग से 5–6 साल में पत्तियां सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं, पेड़ भोजन बनाना बंद कर देता है और सूखकर ठूंठ बन जाता है. इसलिए एक साल लगाने के बाद अगले साल इसका प्रयोग बिल्कुल न करें.
सूखते पेड़ को बचाने का एंटीडोज
डॉ. सचिन आर्या बताते हैं कि अगर कल्टार के असर से पेड़ की पत्तियां छोटी हो रही हैं या वह सूखने की कगार पर है, तो जिबरेलिक एसिड (Gibberellic Acid - 200 ppm) का छिड़काव करें. 10 लीटर पानी में 2 से 2.5 ML जिबरेलिक एसिड घोलकर नियमित छिड़काव करने से कल्टार का दुष्प्रभाव कम हो जाता है और पेड़ दोबारा हरा-भरा हो सकता है.
खाद-उर्वरक का सही प्रबंधन
कल्टार का इस्तेमाल केवल उन्हीं पेड़ों पर करना चाहिए जो पूरी तरह अनुत्पादक हो चुके हों. यदि बागवान बागों में जैविक खाद और संतुलित उर्वरकों का नियमित प्रबंधन रखें तो कल्टार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पेड़ हर साल प्राकृतिक रूप से फल देंगे.
8 से 10% रकबा घटा, 15-20% पेड़ सूखे
मलीहाबादी, माल और काकोरी क्षेत्र में आम की खेती करीब 11,500 हेक्टेयर लगभग सवा लाख बीघा में सिमट गई है. 5-7 साल पहले यह रकबा 13,000 हेक्टेयर था. आउटर रिंग रोड, दुबग्गा-काकोरी में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग और लगातार घाटे के कारण किसान बाग काटकर गेहूं-धान बो रहे हैं. उद्यान विभाग के अनुसार मौसम की मार (लू/ओलावृष्टि), गिरते भूजल और कीटों (हॉपर व तना छेदक) के कारण 20% तक पेड़ सूख चुके हैं.
पौधरोपण का सच
कुल बागों का 35 से 40% हिस्सा 50 से 100 साल पुराने पेड़ों का है, जिनकी उत्पादकता आधी रह गई है. हर साल 1 से 1.5 लाख नए पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पानी और देखरेख के अभाव में 50% पौधे दम तोड़ देते हैं.
दुकानदार ही बने विशेषज्ञ
लखनऊ में पेस्टिसाइड की 500 लाइसेंसी दुकानें हैं, जिनमें से 150 से 180 दुकानें अकेले मलिहाबाद बेल्ट में सक्रिय हैं. दुकानों पर न कोई कृषि विशेषज्ञ बैठता है, न ही किसानों को पक्का बिल मिलता है. दुकानदार कंपनियों के भारी कमीशन के चक्कर में किसानों को 3-4 रसायनों का जानलेवा कॉकटेल थमा रहे हैं.
एक्शन का असर नहीं
पिछले 3 सालों में 250 दुकानों पर छापों के दौरान लिए गए 150 नमूनों में से 8 से 12% नमूने फेल पाए गए. 22 दुकानों के लाइसेंस निलंबित जरूर हुए, लेकिन विधिक खामियों के चलते धंधा फिर शुरू हो जाता है. सीजन में धड़ल्ले से नकली कल्टार और मिलावटी दवाएं खपाई जाती हैं.
निर्यात पर कड़ा पहरा
मलीहाबादी से 40-45% उच्च गुणवत्ता वाला आम गल्फ, यूके, यूएस और यूरोप जाता है. यहां 100% पेस्टिसाइड अवशेष जांच और मुंबई-बेंगलुरु के केंद्रों से रेडिएशन अनिवार्य है. मानकों के उल्लंघन पर पूर्व में ईयू और जापान भारतीय आमों की खेप लौटा भी चुके हैं.
लोकल मंडियों में ढिलाई
दुबग्गा और स्थानीय मंडियों में बिकने वाले आम की कोई नियमित अवशेष जांच नहीं होती. एफएसडीए केवल औचक निरीक्षण कर कार्बाइड से पकाए गए आमों को नष्ट करने तक सीमित रहता है.
स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा, कैंसर का जोखिम
डब्ल्यूएचओ और यूएस-ईपीए के अनुसार, कल्टार के अंश शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम बिगाड़कर थायरॉयड और प्रजनन समस्याओं को जन्म देते हैं. एनआईएच की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक लिवर और किडनी को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं. अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी के अनुसार, रसायनों के लंबे समय तक संपर्क से कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
अनियंत्रित उपयोग से सूखते हैं पेड़
उद्यान विभाग ने बागों के रकबे, उत्पादन और कल्टार (Paclobutrazol) के अत्यधिक उपयोग से सूखे पेड़ों की संख्या को दर्शाने वाला 5 साल का काल्पनिक और विश्लेषणात्मक ग्राफिक दिया है. कल्टार का अनियंत्रित उपयोग शुरुआत में उत्पादन तो बढ़ाता है, लेकिन धीरे-धीरे पेड़ अंदर से खोखले होकर सूखने लगते हैं.
पहले का दौर
पहले पारंपरिक दौर बिना कल्टार के कुओं-नहरों से सीमित सिंचाई के चलते पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत होती थीं. गोबर की खाद से पेड़ 60 से 80 साल तक फल देते थे. मौसम की मार से केवल फसल प्रभावित होती थी, पेड़ नहीं सूखते थे.
- नुकसान के मुख्य कारण
आज रासायनिक दबाव और पर्यावरण असंतुलन से पेड़ समय से पहले ठूंठ बन रहे हैं.
- कल्टार का अंधाधुंध इस्तेमाल 40% से अधिक हिस्सा
- ज्यादा मुनाफे के चक्कर में केमिकल का ओवरडोज पेड़ों की असमय मौत की सबसे बड़ी वजह
- 45°C से 48°C तक चढ़ता पारा, भीषण लू और बेमौसम बारिश से पेड़ स्थायी तनाव में आ रहे हैं.
- नलकूपों पर अत्यधिक निर्भरता और जलस्तर पाताल में जाने से जड़ों को नमी न मिलना
- बागों के ऊपर से गुजरते बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग से तनों का झुलसना
एक नजर इन आंकड़ों पर
उत्तर प्रदेश पूरे भारत में आम और बागवानी फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है. देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 27% हिस्सा अकेले यूपी से आता है. 2023-24 में रकबा लगभग 3.15 लाख हेक्टेयर था और उत्पादन 59.90 लाख मीट्रिक टन. जबकि वर्तमान रकबा व उत्पादन (2024-25/2026) 3.25 लाख हेक्टेयर हो गया है और उत्पादन रिकॉर्ड 61.46 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है. इस तरह से देखा जाए तो यूपी में बागों का रकबा पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है. लेकिन इसके साथ ही आम की मिठास पर संकट भी.
लखनऊ मैंगो हब
लखनऊ को यूपी का प्रमुख मैंगो हब माना जाता है. यहां का दशहरी आम दुनिया भर में मशहूर है. लखनऊ जिले में बागों का कुल रकबा लगभग 42,000 से 44,000 हेक्टेयर के बीच है. एक सामान्य सीजन में यहां लगभग 4.5 लाख से 5 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है.
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