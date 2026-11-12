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लखनऊ: तीन दिन में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत, मुंह से खून निकलने से गहराया रहस्य

दिव्यांश, कार्तिक और लक्ष्मी की अचानक मौत के बाद हंगामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की तीन दिन के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. खंडसरा गांव में हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. आखिर एक ही परिवार के तीनों बच्चों की अचानक मौत कैसे हुई, यह सवाल हर किसी के मन में है. बच्चों की मौत के बाद माता-पिता आशीष और अंजली का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

तीन दिन में तीन बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम: परिजनों के मुताबिक, 9 नवंबर को तीन साल के दिव्यांश की अचानक गिरने से मौत हो गई थी. परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को दूसरे बच्चे कार्तिक की भी खेलते समय अचानक मौत हो गई. दोनों बच्चों की मौत के बाद परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. इसके बाद 12 नवंबर को परिवार की तीसरी बच्ची लक्ष्मी की भी बुखार आने के बाद मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

तीनों बच्चों के मुंह या नाक से खून निकलने का दावा: परिजनों का दावा है कि तीनों बच्चों की मौत के समय उनके मुंह या नाक से खून निकला था. एक के बाद एक तीन बच्चों की मौत और खून निकलने की बात सामने आने के बाद मामला संदिग्ध हो गया. तीसरी बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया. इसी दौरान पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जादू-टोने की चर्चाओं के बीच जांच की मांग: पुलिस ने तीसरी बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, पहले दो बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है. एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग जादू-टोने की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की किसी बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है.