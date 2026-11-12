लखनऊ: तीन दिन में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत, मुंह से खून निकलने से गहराया रहस्य
राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद स्थित खंडसरा गांव में तीन दिन के भीतर एक ही परिवार के तीन बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की तीन दिन के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. खंडसरा गांव में हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. आखिर एक ही परिवार के तीनों बच्चों की अचानक मौत कैसे हुई, यह सवाल हर किसी के मन में है. बच्चों की मौत के बाद माता-पिता आशीष और अंजली का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
तीन दिन में तीन बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम: परिजनों के मुताबिक, 9 नवंबर को तीन साल के दिव्यांश की अचानक गिरने से मौत हो गई थी. परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को दूसरे बच्चे कार्तिक की भी खेलते समय अचानक मौत हो गई. दोनों बच्चों की मौत के बाद परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. इसके बाद 12 नवंबर को परिवार की तीसरी बच्ची लक्ष्मी की भी बुखार आने के बाद मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.
तीनों बच्चों के मुंह या नाक से खून निकलने का दावा: परिजनों का दावा है कि तीनों बच्चों की मौत के समय उनके मुंह या नाक से खून निकला था. एक के बाद एक तीन बच्चों की मौत और खून निकलने की बात सामने आने के बाद मामला संदिग्ध हो गया. तीसरी बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया. इसी दौरान पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
जादू-टोने की चर्चाओं के बीच जांच की मांग: पुलिस ने तीसरी बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, पहले दो बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है. एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग जादू-टोने की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की किसी बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है.
ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है. फिलहाल तीनों बच्चों की मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर की जांच: एसीपी मलिहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि तीसरे बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि तीनों बच्चों की मौत के दौरान उनकी नाक से खून निकला था. एहतियात के तौर पर पुलिस और संबंधित थाने के एसएचओ मौके पर पहुंचे.
एसीपी के मुताबिक, अभी तक परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. बच्चों की मौत बीमारी की वजह से होने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर जांच कर चुकी है. अब जांच और उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही बच्चों की मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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