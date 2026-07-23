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रिश्तों का कत्ल: सगे चाचा ने 3 साल तक दो नाबालिग भतीजियों से किया रेप; मां ने पति और देवर पर दर्ज कराई FIR ​

लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला उजागर हुआ है. स्कूल संचालक चाचा अपनी ही 12 और 14 वर्षीय भतीजियों को नशीली गोलियां खिलाकर पिछले तीन सालों से अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा था. इस जुर्म में बच्चियों का जल निगम में कार्यरत पिता भी आरोपी चाचा का साथ दे रहा था. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने चाचा और पिता दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली है.

मां बाहर करती थी नौकरी, गांव में रहती थीं बेटियां: पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, पीड़ित बहनों की मां लखनऊ में एक प्राइवेट नौकरी करती हैं, जबकि 12 और 14 वर्ष की दोनों बेटियां अपने पिता के साथ गांव में रहती थीं. घर के पास ही आरोपी चाचा का एक निजी स्कूल है, जहां बड़ी बेटी कक्षा 9 और छोटी बेटी कक्षा 6 में पढ़ती है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा पिछले तीन सालों से दोनों बच्चियों के खाने में नशीली गोलियां मिलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था. बीती 9 जून को जब आरोपी चाचा ने बड़ी बेटी के साथ फिर से दरिंदगी की, तो हिम्मत जुटाकर मासूम ने अपने पिता को पूरी बात बताई.

रक्षक ही बना भक्षक, पिता ने दबाया मामला: बेटियों की ढाल बनने के बजाय आरोपी पिता ने अपनी ही बच्ची को डांट-डपटकर चुप करा दिया और मामले को दबाए रखा. डर और पिता के दबाव के कारण कुछ दिन तक बच्चियां खामोश रहीं, लेकिन चाचा की प्रताड़ना बंद न होने पर दोनों बहनों ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई. बेटियों की दर्दभरी कहानी सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. वह तुरंत बेटियों को लेकर मलिहाबाद थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई.