रिश्तों का कत्ल: सगे चाचा ने 3 साल तक दो नाबालिग भतीजियों से किया रेप; मां ने पति और देवर पर दर्ज कराई FIR
मलिहाबाद में दो नाबालिग भतीजियों को नशे की गोलियां देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा और बच्चियों के पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:51 AM IST
लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला उजागर हुआ है. स्कूल संचालक चाचा अपनी ही 12 और 14 वर्षीय भतीजियों को नशीली गोलियां खिलाकर पिछले तीन सालों से अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा था. इस जुर्म में बच्चियों का जल निगम में कार्यरत पिता भी आरोपी चाचा का साथ दे रहा था. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने चाचा और पिता दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली है.
मां बाहर करती थी नौकरी, गांव में रहती थीं बेटियां: पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, पीड़ित बहनों की मां लखनऊ में एक प्राइवेट नौकरी करती हैं, जबकि 12 और 14 वर्ष की दोनों बेटियां अपने पिता के साथ गांव में रहती थीं. घर के पास ही आरोपी चाचा का एक निजी स्कूल है, जहां बड़ी बेटी कक्षा 9 और छोटी बेटी कक्षा 6 में पढ़ती है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा पिछले तीन सालों से दोनों बच्चियों के खाने में नशीली गोलियां मिलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था. बीती 9 जून को जब आरोपी चाचा ने बड़ी बेटी के साथ फिर से दरिंदगी की, तो हिम्मत जुटाकर मासूम ने अपने पिता को पूरी बात बताई.
रक्षक ही बना भक्षक, पिता ने दबाया मामला: बेटियों की ढाल बनने के बजाय आरोपी पिता ने अपनी ही बच्ची को डांट-डपटकर चुप करा दिया और मामले को दबाए रखा. डर और पिता के दबाव के कारण कुछ दिन तक बच्चियां खामोश रहीं, लेकिन चाचा की प्रताड़ना बंद न होने पर दोनों बहनों ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई. बेटियों की दर्दभरी कहानी सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. वह तुरंत बेटियों को लेकर मलिहाबाद थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने दर्ज की FIR, टीमों का गठन: पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी चाचा के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तथा पिता के खिलाफ अपराध में सहयोग करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पीड़ित बच्चियों की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों बच्चियों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया है. आरोपी चाचा और आरोपी पिता दोनों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.
पुलिस का दावा- जल्द सलाखों के पीछे होंगे आरोपी: पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. मलिहाबाद थाना क्षेत्र में दो नाबालिग भतीजियों को नशे की गोलियां देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने वाले सगे चाचा और मामले को दबाने वाले आरोपी पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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