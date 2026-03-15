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लखनऊ के मलिहाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर फायरिंग; ईदगाह में जानलेवा हमला, कार में तोड़फोड़

मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर FIR दर्ज की गयी है. आरोपियों को तलाश किया जा रहा है.

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कार का शीशा चकनाचूर हो गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:20 PM IST

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लखनऊ:​ लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गढ़ी खंजर खां में रविवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अहसन खां पर उस समय जानलेवा हमला हुआ, जब वे ईदगाह में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे. आगामी त्योहार को देखते हुए ईदगाह की तैयारी चल रही थी, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

ईदगाह में घात लगाकर बैठे थे हमलावर: अहसन खां वक्फ बोर्ड की ओर से सदरी ईदगाह के मुतवल्ली हैं और वे नमाज की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे. जैसे ही वह मौके पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाकर बैठे विपक्षी मुन्ना, उसके बेटे सोनू, शादाब, अलीम और करीब 15 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि सोनू ने अहसन खां पर पहली गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया. इसके तुरंत बाद शादाब ने दूसरा फायर किया, जिससे अहसन खां बाल-बाल बचे.

कार पर फायरिंग और लूट का आरोप: जान बचाने के लिए जब अहसन खां अपनी कार की ओर भागे, तो हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर भी पीछे से फायरिंग कर दी. गोली लगने से कार (UP32 DX 0080) का शीशा चकनाचूर हो गया और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पीड़ित का दावा है कि इस अफरा-तफरी के बीच आरोपी सोनू ने कार में रखे लगभग 30,000 रुपये भी लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे.

आरोपियों को ढूंढ रही पुलिस: वारदात की सूचना मिलते ही मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह भाटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है और पीड़ित की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है. हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की टीमें अब आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं ताकि उन्हें जल्द पकड़ा जा सके.

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