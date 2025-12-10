ETV Bharat / state

लखनऊ में मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध हालात में मौत, हिरासत में लिव इन पार्टनर

लखनऊ विकासनगर थाना क्षेत्र की घटना. मूलरूप से बहराइच की रहने वाली थी. पिता ने कहा-बेटी के लिव इन में रहने की जानकारी नहीं थी.

मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध हालात में मौत.
मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध हालात में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : December 10, 2025 at 10:36 AM IST

लखनऊ : विकासनगर के सेक्टर-1 में किराये के मकान में रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट नेहा मौर्य (24) की सोमवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई. नेहा मूलरूप से बहराइच की रहने वाली थी और यहां लिव इन पार्टनर अजीत के साथ रहती थी और हजरतगंज के एक सैलून में काम करती थी. नेहा के पिता ने पुलिस से जांच की मांग की है.

थाना प्रभारी विकासनगर आलोक सिंह ने बताया कि सेक्टर-1 में किराये के मकान में रहने वाली नेहा मौर्य की ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी. डाॅक्टरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में पता चला है कि नेहा मूलरूप से बहराइच की रहने वाली थी और यहां हजरतगंज में एक सैलून में काम करती थी. नेहा फिलवक्त विकासनगर सेक्टर-1 में अजीत मौर्य के साथ लिव इन में रह रही थी. अजीत मौर्य डीजे का काम करता है.

पुलिस पूछताछ में अजीत ने बताया कि सोमवार शाम वह नेहा को सैलून से लाने के बाद सब्जी लेने बाहर गया था. वापस लौटने पर नेहा की हालत देख उसे ट्रांमा सेंटर ले गया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अजीत पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है. उसका परिवार गांव में रहता है. वहीं नेहा के पिता सत्य नारायण मौर्य का कहना है कि उन्हें बेटी के लिव इन में अजीत के साथ रहने की जानकारी नहीं है. हालांकि सोमवार रात अजीत ने ही रात करीब 11 बजे नेहा की हालत की जानकारी दी थी.


थाना प्रभारी विकासनगर आलोक सिंह के मुताबिक ट्रामा सेंटर में युवती की मौत होने की सूचना मिली थी. अजीत मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला संदिग्ध है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और घटना के पीछे के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

Last Updated : December 10, 2025 at 10:36 AM IST

