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नदियों पर भी 'ट्रैफिक' नियम; यूपी में नावों का होगा रजिस्ट्रेशन, मिलेगी खास नंबर सीरीज

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर चलने वाले वाहनों की तरह ही नदियों और जलाशयों में तैरने वाली नावों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा. परिवहन विभाग को नावों के पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जल परिवहन प्राधिकरण की ओर से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर चलने वाले वाहनों की तरह ही पानी में तैरने वाली नावों का भी रजिस्ट्रेशन होगा. परिवहन विभाग इन नावों का पंजीकरण करेगा. जिस तरह से सड़क पर चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें एक नंबर मिलता है उसी तरह इन नावों को भी एक नंबर जारी किया जाएगा, जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली नाव अनाधिकृत मानी जाएंगी. इन पर एक्शन लिया जाएगा. यह कार्रवाई परिवहन विभाग के अफसर उन्हीं नियमों की तहत करेंगे जो जल परिवहन प्राधिकरण की नियमावली में शामिल हैं.

जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम बताते हैं कि जो नाव बिना मोटर के संचालित होंगी उनका नंबर एनएम सीरीज से शुरू होगा और जो नाव मोटर से लैस होंगी उनका नंबर एमएन सीरीज का होगा. उदाहरण के तौर पर कोई नॉन मोटर वाली नाव है तो उसका नंबर होगा एनएम यूपी 32-0001. ऐसे ही मोटर वाली नाव होगी उसका नंबर होगा एमएन यूपी 32-0001. इतना ही नहीं अब अवैध नावों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान भी चलेगा. ओवरलोड होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. अनरजिस्टर्ड नावों को बंद भी कराया जाएगा. यूपी में ऐसा पहली बार होगा.