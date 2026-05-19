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नदियों पर भी 'ट्रैफिक' नियम; यूपी में नावों का होगा रजिस्ट्रेशन, मिलेगी खास नंबर सीरीज

सरकार को भेजा गया प्रस्ताव. बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावें मानी जाएंगी अवैध. ओवरलोडिंग पर लगेगा जुर्माना.

नदियों पर भी लागू होगा 'ट्रैफिक' नियम.
नदियों पर भी लागू होगा 'ट्रैफिक' नियम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:46 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर चलने वाले वाहनों की तरह ही नदियों और जलाशयों में तैरने वाली नावों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा. परिवहन विभाग को नावों के पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जल परिवहन प्राधिकरण की ओर से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर चलने वाले वाहनों की तरह ही पानी में तैरने वाली नावों का भी रजिस्ट्रेशन होगा. परिवहन विभाग इन नावों का पंजीकरण करेगा. जिस तरह से सड़क पर चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें एक नंबर मिलता है उसी तरह इन नावों को भी एक नंबर जारी किया जाएगा, जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली नाव अनाधिकृत मानी जाएंगी. इन पर एक्शन लिया जाएगा. यह कार्रवाई परिवहन विभाग के अफसर उन्हीं नियमों की तहत करेंगे जो जल परिवहन प्राधिकरण की नियमावली में शामिल हैं.

जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम बताते हैं कि जो नाव बिना मोटर के संचालित होंगी उनका नंबर एनएम सीरीज से शुरू होगा और जो नाव मोटर से लैस होंगी उनका नंबर एमएन सीरीज का होगा. उदाहरण के तौर पर कोई नॉन मोटर वाली नाव है तो उसका नंबर होगा एनएम यूपी 32-0001. ऐसे ही मोटर वाली नाव होगी उसका नंबर होगा एमएन यूपी 32-0001. इतना ही नहीं अब अवैध नावों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान भी चलेगा. ओवरलोड होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. अनरजिस्टर्ड नावों को बंद भी कराया जाएगा. यूपी में ऐसा पहली बार होगा.

जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम बताते हैं कि नॉन मोटर और मोटर से लैस नाव से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर एक्शन तक के नियम शामिल हैं. रजिस्ट्रेशन की फीस मोटर और नॉन मोटर नाव की तय की जाएगी. रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने पर नाव को अवैध मानते हुए कार्रवाई होगी. जुर्माना भी लगेगा. नाव में ओवरलोड यात्रियों की संख्या होने पर प्रति व्यक्ति ₹500 जुर्माना लगेगा. इसी तरह जो नाव मोटर से लैस होगी उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. नावों में ओवरलोडिंग करने पर न्यूनतम ₹1000 से लेकर ₹10000 तक का जुर्माना लगेगा.




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