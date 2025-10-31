ETV Bharat / state

सवारी वाहनों में सामान लादा तो होगी बड़ी कार्रवाई, राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग ने बनाया प्लान

परिवहन आयुक्त के आदेश के मुताबिक पाक्षिक रूप से दो दिन परिवहन और राज्य कर विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे.

Published : October 31, 2025 at 11:49 AM IST

लखनऊ : राज्य कर विभाग के सचल दल के अधिकारियों के साथ गुरुवार को परिवहन विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और कार्रवाई पर मंथन किया गया. इस दौरान राज्य कर अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया.





आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया परिवहन आयुक्त के आदेश पर पाक्षिक रूप से दो दिन परिवहन और राज्य कर विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे. प्रशिक्षण के दौरान दोनों विभागों की संयुक्त प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी अधिकारियों का व्हाटसप ग्रुप बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया. जिसके माध्यम से सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान किया जा सके.

आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवहन विभाग की ओर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ, प्रदीप कुमार सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी एसपी देव, पीटीओ अनीता वर्मा और राज्य कर विभाग की ओर से संजय कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-2 एसआईबी जोन-1, अमरेश त्रिपाठी अपर आयुक्त ग्रेड-2. एसआईबी जोन-2, रमेश कुमार, सहायक आयुक्त, सचल दल 1. श्याम सुन्दर पाठक, सहायक आयुक्त, सचल दल-2. खुशबू, सहायक आयुक्त, सचल दल-3, रवीश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सचल दल-4 और श्यामवीर सिंह, सहायक आयुक्त, सचल दल 5 उपस्थित रहे.





22 बसों की हुई जांच, 6 बसों में मिलीं खामियां


परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दूसरे दिन गुरुवार को भी स्लीपर बसों की जांच के लिए चेकिंग अभियान चलाया. आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय और एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 22 बसें चेक की गईं. जिनमें 16 बसें सही पाई गईं. 6 बसें अनफिट मिलीं. 3 बस स्वामियों ने बस बॉडी बढ़ा रखी थी. एक में इमरजेंसी गेट की व्यवस्था नहीं थी. 4 बसों में सीटिंग अरेंजमेंट अनियमित था. एक बस में फायर इंस्टिंग्विशर नहीं मिला. 6 बसों में बिना अनुमति लगेज कैरियर लगा हुआ था.

