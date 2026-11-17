लखनऊ: हजरतगंज चौराहे के पास बेकाबू रोडवेज बस में जा घुसी लोहे की बैरिकेडिंग, बाल-बाल बचे यात्री
हजरतगंज चौराहे के पास बेकाबू रोडवेज बस की खिड़की का शीशा तोड़कर लोहे की बैरिकेडिंग अंदर घुस गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बच गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार हजरतगंज चौराहे के पास सोमवार शाम को एक बेहद भयानक हादसा होते-होते टल गया. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के बीच बने डिवाइडर की लोहे की बैरिकेडिंग से बेहद तेजी के साथ जा टकराई.
इस जोरदार टक्कर के कारण पीले रंग की लोहे की भारी रेलिंग टूटकर सीधे बस की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसी. गनीमत यह रही कि बस की जिस खिड़की में यह लोहे की बैरिकेडिंग घुसी, उस सीट पर उस समय कोई भी यात्री बैठा नहीं था, वरना बड़ा अनर्थ हो सकता था.
बस में सवार यात्रियों में मची चीख-पुकार: अचानक हुए इस जोरदार धमाके और खिड़की टूटने की आवाज से बस के अंदर बैठे तमाम यात्री बुरी तरह घबरा गए. जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटनाग्रस्त बस का पंजीकरण नंबर UP 47 T 2610 है और इस पर कानपुर-तुलसीपुर-गोंडा मार्ग अंकित था, जिसमें घटना के वक्त कई यात्री सफर कर रहे थे. बस के भीतर लोहे की बैरिकेडिंग घुसते ही यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए घबरा उठा. हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस डरावने हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित बच गए.
पुलिस ने जाम खुलवाकर संभाली यातायात व्यवस्था: घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बिना देर किए तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू कर दिया. लोगों ने मिलकर बस की खिड़की में बुरी तरह फंसी लोहे की बैरिकेडिंग को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की और काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली. दूसरी ओर व्यस्त हजरतगंज चौराहे के पास हुए इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से तुरंत स्थिति को संभाला और जाम खुलवाकर यातायात को फिर से सुचारू कराया.
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