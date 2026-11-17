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लखनऊ: हजरतगंज चौराहे के पास बेकाबू रोडवेज बस में जा घुसी लोहे की बैरिकेडिंग, बाल-बाल बचे यात्री

खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बस के अंदर जा घुसी पीली लोहे की रेलिंग ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार हजरतगंज चौराहे के पास सोमवार शाम को एक बेहद भयानक हादसा होते-होते टल गया. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के बीच बने डिवाइडर की लोहे की बैरिकेडिंग से बेहद तेजी के साथ जा टकराई.

इस जोरदार टक्कर के कारण पीले रंग की लोहे की भारी रेलिंग टूटकर सीधे बस की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसी. गनीमत यह रही कि बस की जिस खिड़की में यह लोहे की बैरिकेडिंग घुसी, उस सीट पर उस समय कोई भी यात्री बैठा नहीं था, वरना बड़ा अनर्थ हो सकता था.