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लखनऊ: महिंगवां में शराब के ठेके पर विवाद के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, 4 आरोपी हिरासत में

लखनऊ में महिंगवां थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर नजूल बाजार में शराब के ठेके के पास 24 वर्षीय मोनू सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही महिंगवां पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:53 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के महिंगवां थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर नजूल बाजार में बुधवार देर रात शराब के ठेके पर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. देसी शराब की दुकान के पास 24 वर्षीय युवक मोनू सिंह की पिटाई कर हत्या कर दी गई.

देर रात जमीन पर लहूलुहान हालत में शव पड़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल लेकर गई. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी देते डीसीपी अमित कुमार आनंद. (Video Credit: ETV Bharat)

4 आरोपी हिरासत में, 2 की तलाश जारी: परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. डीसीपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक की शिनाख्त महिंगवां के ग्राम व पोस्ट अटेसुवा निवासी मोनू सिंह (24) के रूप में हुई है. बुधवार की देर रात शाहपुर नजूल बाजार स्थित देसी शराब के ठेके के पास से गुजर रहे राहगीरों ने मोनू को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा. राहगीरों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

गाली-गलौज से शुरू हुआ था विवाद: मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात शराब के ठेके के पास मोनू का कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर तीखा विवाद हो गया था. आरोप है कि गाली-गलौज से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया और आधा दर्जन दबंगों ने मिलकर मोनू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस: गंभीर चोटें लगने से मोनू वहीं गिर पड़ा और हमलावर मौके से भाग निकले. वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मोनू अत्यधिक शराब पीने का आदी था, जिसके चलते पुलिस विवाद के साथ-साथ अन्य सभी पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है. वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और नामजद 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. महिंगवां पुलिस की टीमें फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की तलाश में रातभर दबिश देती रहीं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई: पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. थाना प्रभारी महिंगवां राधेश्याम मौर्य ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फुटेज के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि मोनू ठेके पर किस समय पहुंचा था, उसके साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे और विवाद की शुरुआत कैसे हुई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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