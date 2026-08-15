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लखनऊ: प्रसिद्ध मंदिरों से आभूषण चुराने वाले गिरोह का खुलासा; 3 चोर गिरफ्तार, चांदी के मुकुट और कैश बरामद

लखनऊ: लखनऊ के प्रतिष्ठित मंदिरों को निशाना बनाकर भगवान की मूर्तियों के आभूषण व धार्मिक सामग्री उड़ाने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह की कमर तोड़ते हुए महानगर पुलिस ने सफलता हासिल की. पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर व गुडम्बा के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 मुख्य अभियुक्तों को दबोच लिया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से 34,000 नकद, चांदी के आभूषणों के टुकड़े, पीतल के गदा-त्रिशूल और वारदात में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं. डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया न्यू हैदराबाद महानगर निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने 3 अगस्त को महानगर थाने में तहरीर दी थी कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से अज्ञात चोरों ने भगवान की मूर्तियों के चांदी के मुकुट, छत्र व अन्य आभूषण चोरी कर लिए हैं.

सीसीटीवी DVR ले गए थे चोर: इतना ही नहीं, सुराग मिटाने के लिए शातिर चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ उखाड़ ले गए थे. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. महानगर पुलिस टीम जब शक्ति वन अकबरनगर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मंदिर में चोरी करने वाले तीन संदिग्ध बाइक से बंधे की तरफ आ रहे हैं और किसी नई वारदात की फिराक में हैं. चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को देखते ही काले-लाल रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक सवार तीनों आरोपियों ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा.

काकोरी और महानगर से जुड़े आरोपियों की हुई पहचान: पकड़े गए आरोपियों की पहचान रिजवान (33 वर्ष) हाल पता बादशाहनगर लखनऊ, मो. आदिल (22 वर्ष) निवासी शाहपुर बमरौली काकोरी दुबग्गा हाल पता बादशाहनगर लखनऊ, और विजय मौर्या उर्फ नाटू (24 वर्ष) हाल पता पेपर मिल महानगर लखनऊ के रूप में हुई. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों रमजान, नौशाद और सद्दाम के साथ मिलकर खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट व छत्र चुराया था. इसके अलावा गिरोह ने गुडम्बा के शिवानी विहार स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.