सिटी बसों के कंडक्टर्स की UPSRTC में होगी वापसी; जानें क्यों लिया गया यह फैसला

UPSRTC के MD प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि परिचालक बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे थे. इस वजह से यह निर्णय लिया गया.

कंडक्टर्स की फिर होगी यूपीएसआरटीसी में वापसी.
कंडक्टर्स की फिर होगी यूपीएसआरटीसी में वापसी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: महानगर बस सेवा में नौकरी करने वाले कंडक्टर्स की UPSRTC में फिर से वापसी का रास्ता साफ हो गया है. महानगरों में सिटी बसों की कमी से परिचालकों को नौकरी करने में कठिनाई आ रही थी. इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके किलोमीटर ही पूरे नहीं हो पा रहे थे. अब ऐसा परिचालकों की परिवहन निगम में वापसी संभव हो सकेगी.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि साल 2009 में नगरीय विकास विभाग के अधीन विभिन्न महानगरों में महानगर परिवहन सेवा की स्थापना की गई थी. सीएनजी और डीजल से चलने वाली बसों का संचालन शुरू किया गया था.

इन वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की थी. उन्होंने बताया कि निगम स्तर पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही इन्हें रखा जाता था. यह किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से नहीं रखे गए थे, बल्कि सीधी भर्ती हुई थी.

इन बातों का रखें ध्यान.
इन बातों का रखें ध्यान.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में संचालित बसों की आयु पूरी हो जाने के कारण इनका संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है. बसें नीलाम की जा रही है.

सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में लगभग 15 वर्ष से अधिक परिचालन अनुभव को देखते हुए उन्हें निगम स्तर पर निर्धारित शर्तों के अधीन परिचालक पद पर पुनः रखा जाना सही पाया गया है. बड़ी संख्या में परिचालक बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे थे, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है. इसका लाभ परिवहन निगम को भी मिलेगा. परिवहन निगम में परिचालकों की कमी दूर हो सकेगी.

एमडी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि नगरीय विकास विभाग के नियंत्रण में विभिन्न महानगरों में महानगरीय परिवहन सेवाओं में काम करने वाले संविदा परिचालक, जो पहले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सीधे रखे गए थे और जिनकी प्रतिभूति राशि निगम में जमा हुई है. उस श्रेणी के संविदा परिचालक, जो निगम में अपनी सेवायें देना चाहते हैं, उन्हें फिर से निगम स्तर पर रखे जाने के प्रस्ताव पास किया गया है.

