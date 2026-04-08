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लखनऊ में रील के लिए फांसी की एक्टिंग करना पड़ा भारी, 18 वर्षीय युवक की मौत

लखनऊ: लखनऊ के मड़ियांव इलाके में इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर बनने के शौक में 18 साल के युवक मोहम्मद जाकिर की मौत हो गई. यह घटना बीते रविवार की है, जब जाकिर अपने कमरे में अकेले फांसी लगाने का अभिनय करते हुए रील शूट कर रहा था. शूटिंग के दौरान अचानक उसका पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ा और वह सचमुच फंदे पर लटक गया. परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे बेहोशी की हालत में फंदे से नीचे उतारा और तुरंत बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया.

रील बनाने के शौक में गई जान: अस्पताल में तीन दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद बुधवार सुबह इलाज के दौरान जाकिर ने दम तोड़ दिया. महज 1700 फॉलोअर्स वाले इस युवक की एक रील ही उसकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई. मडियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि घटना 5 अप्रैल रविवार सुबह करीब 11 बजे की है. उस वक्त जाकिर की मां शहनाज घर में खाना बना रही थीं और बाकी सदस्य काम पर गए थे.

हादसे का खौफनाक मंजर: जाकिर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया था और फांसी लगाने का नाटक करते हुए रील शूट करने लगा था. काफी देर तक कमरे से कोई आहट न मिलने पर उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और फिर पड़ोसियों की मदद ली गई. जब दरवाजा तोड़ा गया तो जाकिर फंदे से लटकता हुआ बेहोश मिला, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया. वह तीन दिनों तक वेंटिलेटर और डॉक्टरों की निगरानी में रहा लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.