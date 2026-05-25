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आत्महत्या रोकथाम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स गठित, डॉ. मानिनी श्रीवास्तव बनीं नोडल अधिकारी

लखनऊ : आत्महत्या की लगातार बढ़ रहीं घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. आत्महत्या की घटनाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं. विश्वविद्यालय में भी बड़े पैमाने पर आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं. युवाओं द्वारा उठाए जा रहा ये कदम बहुत ही गंभीर है. ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम कार्यबल (National Task Force on Student Mental Health and Suicide Prevention) का गठन किया है. इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉ. मानिनी श्रीवास्तव को नोडल बनाया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)



नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से करेंगे जागरूक : छात्रों को आत्महत्या जैसी घटनाओं से दूर रखने, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में ‘हीलिंग हार्ट सेविंग लाइफ’ विषय पर युवा आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया. लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र व हॉस्टल के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में युवाओं को आत्महत्या जैसे कृत से दूर रखने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया.



युवा आत्महत्या रोकथाम की नोडल अधिकारी डॉ. मानिनी श्रीवास्तव ने बताया कि किया कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी के नेतृत्व में संपन्न किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, तनाव प्रबंधन तथा समय पर सहयोग प्रदान करने के महत्व के प्रति जागरूक करना है. डॉ. मानिनी श्रीवास्तव का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद, सही समय पर सहयोग युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. कार्यक्रम में सक्षम एवं स्वप्निल सिंह द्वारा तनाव मुक्ति एवं सहभागिता आधारित गतिविधियों को लेकर भी आयोजन किया गया. जिसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने विचार एवं भावनाएं व्यक्त किए.