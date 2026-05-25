आत्महत्या रोकथाम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स गठित, डॉ. मानिनी श्रीवास्तव बनीं नोडल अधिकारी
लखनऊ विश्वविद्यालय में आत्महत्या के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:57 AM IST
लखनऊ : आत्महत्या की लगातार बढ़ रहीं घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. आत्महत्या की घटनाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं. विश्वविद्यालय में भी बड़े पैमाने पर आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं. युवाओं द्वारा उठाए जा रहा ये कदम बहुत ही गंभीर है. ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम कार्यबल (National Task Force on Student Mental Health and Suicide Prevention) का गठन किया है. इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉ. मानिनी श्रीवास्तव को नोडल बनाया है.
नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से करेंगे जागरूक : छात्रों को आत्महत्या जैसी घटनाओं से दूर रखने, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में ‘हीलिंग हार्ट सेविंग लाइफ’ विषय पर युवा आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया. लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र व हॉस्टल के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में युवाओं को आत्महत्या जैसे कृत से दूर रखने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया.
युवा आत्महत्या रोकथाम की नोडल अधिकारी डॉ. मानिनी श्रीवास्तव ने बताया कि किया कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी के नेतृत्व में संपन्न किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, तनाव प्रबंधन तथा समय पर सहयोग प्रदान करने के महत्व के प्रति जागरूक करना है. डॉ. मानिनी श्रीवास्तव का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद, सही समय पर सहयोग युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. कार्यक्रम में सक्षम एवं स्वप्निल सिंह द्वारा तनाव मुक्ति एवं सहभागिता आधारित गतिविधियों को लेकर भी आयोजन किया गया. जिसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने विचार एवं भावनाएं व्यक्त किए.
एनसीआरबी के आंकड़े डरावने ; आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में 171418 लोगों ने आत्महत्या की. 2024 में 170746 लोगों ने आत्महत्या की. देश की आत्महत्या की दर 12.2 प्रतिशत लाख आबादी है. आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या दिहाड़ी मजदूरों की है. 2024 में 52910 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की जो कुल मामलों का 31% है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2023 में 9152 आत्महत्या दर्ज की गई थीं. 2024 में 9180 आत्महत्याएं दर्ज की गईं. प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 2023 में 218 और 2024 में 379 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश : विश्वविद्यालय में आत्महत्या की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम कार्यबल National task force on student mental health and suicide prevention का गठन करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्य कार्यबल के गठन के निर्देश जारी किए थे. टास्क फोर्स का उपदेश विश्वविद्यालय में आत्महत्याओं के रोकथाम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना है. यह टॉस्क फोर्स विश्वविद्यालय में व्यापक प्रभारी उपाय करेगा. जिसमें छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, सहायता प्रणाली व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की प्रति सहयोग की भावना व संवेदनशील वातावरण बनाएगा.
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