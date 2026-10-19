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​लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड; हजरतगंज SHO के बाद DCP सेंट्रल विक्रांत वीर भी हटाए गए

लखनऊ : लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में शासन स्तर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किए जाने के बाद अब डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर को भी उनके पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. वहीं, मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने इनाम राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी है.







​अधिकारियों पर कार्रवाई से महकमे में हड़कंप : ​2014 बैच के आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर को पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) लखनऊ कमिश्नरेट के पद से हटाते हुए पुलिस अधीक्षक, संबद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. इससे पहले लापरवाही के आरोप में हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है. अधिकारियों पर हुई इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.



श्रद्धा बोली- हत्या नहीं, आत्महत्या की : फरार मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर हत्या के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है. मीडिया के सामने श्रद्धा का दावा है कि उसने शिवा को चौथी मंजिल से खुद कूदते देखा था. शिवा पर 16-17 लाख रुपये का कर्ज था और वह उसके घर से 5-6 लाख के जेवर ले गया था. उसने पुलिस पर अपने फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज न खंगालने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.



