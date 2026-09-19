लखनऊ का विवाहिता Murder case Solved; पहले पति और नाबालिग पुत्र ने दिया था वारदात को अंजाम, दोनों धरे गए
काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ गांव में बीते 17 सितंबर को नहर किनारे महिला की गर्दन कटी लाश मिली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 8:19 AM IST
लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ में नहर किनारे मिले महिला के शव मामले का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कर दिया है. विवाहिता की नृशंस हत्या दूसरी शादी से नाराज उसके पहले पति ने अपने नाबालिग बेटे को मोहरा बनाकर की थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में प्रयुक्त बांका बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया है. आरोपी बेटे को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है.
बता दें, काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ में ब्याही प्रेमावती उर्फ परी (35) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. गुरुवार सुबह उसका शव गांव के पास ही शारदा नहर की पटरी से बरामद हुआ था. इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है.
प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि खौफनाक कत्ल को अंजाम प्रेमवती के पहले पति राजू यादव निवासी सेमरामऊ ने दिया था. राजू ने नाबालिग बेटे से फोन करवाकर प्रेमवती को आधी रात नहर की पटरी पर बुलाया. जहां राजू ने बेटे के साथ मिलकर उसे जमीन पर पटका और बांके से गला रेतकर बेरहमी से मार डाला. नाबालिग बेटे को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है.
पुलिस पूछताछ में आरोपी राजू यादव ने बताया कि प्रेमा देवी उर्फ परी से उसकी पहली शादी हुई थी. इसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते अलगाव हो गया था. अलगाव के बाद करीब 8 महीने पहले प्रेमावती ने गोहरामऊ के प्रदीप यादव से कोर्ट मैरिज कर ली थी. प्रेमावती के इस कदम से राजू काफी नाराज था. राजू का कहना है कि उसकी समाज में बदनामी हो रही थी.
प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर के अनुसार प्रेमावती अपने पहले पति राजू से दूर होने के बावजूद अपने बेटे से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी. इसी का फायदा उठाकर राजू ने अपने नाबालिग बेटे से फोन करा कर प्रेमावती को नहर की पटरी के पास स्थित एक बाग में मिलने बुलाया. जहां प्रेमावती की गर्दन काटकर हत्या कर दी.
प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि साक्ष्य संकलन और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) (साझा मंशा से अपराध) और 4/25 आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं. आरोपी राजू को जेल भेजा गया है और किशोर बेटे के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत कार्रवाई की जा रही है.
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