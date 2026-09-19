ETV Bharat / state

लखनऊ का विवाहिता Murder case Solved; पहले पति और नाबालिग पुत्र ने दिया था वारदात को अंजाम, दोनों धरे गए

लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ में नहर किनारे मिले महिला के शव मामले का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कर दिया है. विवाहिता की नृशंस हत्या दूसरी शादी से नाराज उसके पहले पति ने अपने नाबालिग बेटे को मोहरा बनाकर की थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में प्रयुक्त बांका बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया है. आरोपी बेटे को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है.

बता दें, काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ में ब्याही प्रेमावती उर्फ परी (35) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. गुरुवार सुबह उसका शव गांव के पास ही शारदा नहर की पटरी से बरामद हुआ था. इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है.

​प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि खौफनाक कत्ल को अंजाम प्रेमवती के पहले पति राजू यादव निवासी सेमरामऊ ने दिया था. राजू ने नाबालिग बेटे से फोन करवाकर प्रेमवती को आधी रात नहर की पटरी पर बुलाया. जहां राजू ने बेटे के साथ मिलकर उसे जमीन पर पटका और बांके से गला रेतकर बेरहमी से मार डाला. नाबालिग बेटे को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है.



पुलिस पूछताछ में आरोपी राजू यादव ने बताया कि प्रेमा देवी उर्फ परी से उसकी पहली शादी हुई थी. इसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते अलगाव हो गया था. अलगाव के बाद करीब 8 महीने पहले प्रेमावती ने गोहरामऊ के प्रदीप यादव से कोर्ट मैरिज कर ली थी. प्रेमावती के इस कदम से राजू काफी नाराज था. राजू का कहना है कि उसकी समाज में बदनामी हो रही थी.