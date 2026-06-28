लखनऊ विकास प्राधिकरण से सील खुलवाना हुआ आसान, लागू किया 72 घंटे का स्पेशल प्लान
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने साझा की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 9:50 AM IST
लखनऊ : एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्कूलों एवं कोचिंग संचालकों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया. जिसमें अधिकारियों ने अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा मानकों के बारे में विस्तृत जानकारी साझी की. साथ ही गाइडलाइन और नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए गए अवैध निर्माण को खुलवाने का प्लान भी साझा किया.
कार्यशाला में बताया गया कि भवनों में निकासी की उचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो और उनमें किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो. साथ ही अग्निशमन उपकरणों को उचित स्थान पर स्थापित किया जाए और उनकी नियमित फिटनेस जांच सुनिश्चित कराई अधिकारियों ने बताया कि सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु नोटरीकृत शपथपत्र अनिवार्य किया गया है. मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
कार्यशाला में मौजूद कोचिंग संचालकों ने दावा किया कि उनके संस्थान में सभी मानक पूरे थे, फिर भी परिसर को सील बंद कर दिया गया. इस पर एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि एलडीए के कमेटी हॉल में 29 जून को सुबह 10:00 बजे से हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. इसमें सम्बंधित संस्थान के मालिक/प्रबंधक भवन मानचित्र व सुरक्षा मानकों सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करके सील खोलने के लिए प्रार्थना दे सकते हैं. इसके बाद न्यूनतम 24 घंटे और अधिकतम 72 घंटे की अवधि में प्रकरण का परीक्षण करा लिया जाएगा. मानक सही मिलने पर भवन को सील मुक्त किया जाएगा.
कुछ कोचिंग संचालकों ने तर्क दिया कि वे किराये पर जगह लेकर संस्थान चला रहे हैं. ऐसे में मानक पूरे करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, बल्कि भवन मालिकों की होनी चाहिए. इस पर अधिकारियों ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है. संस्था में आने वाले विद्यार्थियों एवं स्टॉफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी से संचालक बच नहीं सकते हैं. संस्थान में सुरक्षा के उपाय संचालकों को सुनिश्चित कराने ही होंगे. बैठक में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम समेत अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत सुरक्षा एवं जिला प्रशासन समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
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