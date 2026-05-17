Anti Encroachment Drive; लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 100 चैंबर ध्वस्त
हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम ने करीब 250 अवैध चैंबरों को चिन्हित किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : May 17, 2026 at 11:30 AM IST
लखनऊ : नगर निगम की टीम रविवार सुबह बुलडोजर लेकर सिविल कोर्ट के पास पहुंची और यहां सड़क के किनारे बने वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ वकीलों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने करीब 100 चैंबर ध्वस्त करा दिए. फिलहाल मौके पर मौजूद वकील नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.
बता दें, पिछले दिनों सिविल कोर्ट के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर मामला सामने आया था. जिसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इन चैंबर को हटाने के निर्देश दिए थे. हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम की टीम ने 250 चैंबरों को चिन्हित किया है. जिन्हें ध्वज करने की कार्रवाई शुरू की गई है. पहले दिन रविवार को नगर निगम की टीम ने 100 चैंबर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य चैंबर भी हटाए जाएंगे.
नगर निगम के अधिकारी रविवार सुबह 8:00 बजे के करीब भारी पुलिस फोर्स के साथ सिविल कोर्ट परिसर के पास पहुंचे थे. नगर निगम की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंचे गए और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. हालांकि किसी विवाद की स्थिति पुलिस बल की मौजूदगी के कारण नहीं हो सकी.
नगर आयुक्त गौरव कुमार के पीआरओ सचिन ने बताया कि यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह के नेतृत्व में की गई. विस्तृत जानकारी अपर नगर आयुक्त ही साझा करेंगे. वहीं इस दौरान नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के सीयूजी फोन नंबर पर फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया.
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