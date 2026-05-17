ETV Bharat / state

Anti Encroachment Drive; लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 100 चैंबर ध्वस्त

वकीलों के चैंबर पर चला नगर निगम का बुलडोजर. ( Photo Credit : ETV Bharat )