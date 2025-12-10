ETV Bharat / state

सराहनीय; बिहार से भटका 13 साल का बच्चा लखनऊ पहुंचा, मेट्रोकर्मियों ने चाइल्डलाइन को सौंपा

बच्चे के बैग से मिली डायरी में मौजूद पते और संपर्क विवरण के आधार पर माता-पिता से संपर्क किया गया है.

बिहार से भटका बच्चा लखनऊ पहुंचा.
बिहार से भटका बच्चा लखनऊ पहुंचा. (Photo Credit : LMRC)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 12:03 PM IST

लखनऊ : लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (LMRC) ने एक बार फिर सराहनीय काम किया है. मेट्रो स्टाफ ने बिहार से भटके एक 13 वर्षीय बच्चे को मंगलवार सुबह लखनऊ मेट्रो के दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन से बरामद कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा है. बच्चे के बैग से मिली डायरी में मौजूद पते और संपर्क विवरण के आधार पर उसके माता-पिता से संपर्क कर उसे वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.



यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि मंगलवार को लगभग 08:21 बजे लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के जनसंपर्क विभाग की तरफ से बच्चे की मिलने की जानकारी दी गई थी. बच्चा बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है और नाराज होकर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ ट्रेन से लखनऊ आ गया था. ट्रेन से उतरने के बाद वह दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा था. अज्ञात व्यक्ति बच्चे को स्टेशन परिसर में छोड़कर चला गया था. मेट्रो स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने बच्चे के मिलने की सूचना स्टेशन कंट्रोलर को दी थी.

पूछताछ व बच्चे के बैग से मिली डायरी में मौजूद पते और संपर्क विवरण के आधार पर उसके माता-पिता से संपर्क किया गया. इसके बाद स्टेशन कंट्रोलर ने चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद नाका पुलिस के सहयोग से बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर को सौंप दिया गया. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने मेट्रो कर्मचारियों की सक्रियता की सराहना की है.

