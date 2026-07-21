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वायु और ध्वनि के बाद अब 'प्रकाश प्रदूषण' का कहर; तेज LED लाइट्स से हो रहे सड़क हादसे, RTO रद्द करेगा लाइसेंस

वाहनों में अवैध रूप से लग रही 350 वाट तक की एलईडी लाइट्स से सड़क हादसे हो रहे हैं. यूपी परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा.

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वायु और ध्वनि प्रदूषण के बाद अब 'प्रकाश प्रदूषण' बना नया खतरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 5:46 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में वायु और ध्वनि प्रदूषण के बाद अब 'प्रकाश प्रदूषण' भी एक नया और गंभीर खतरा बनता जा रहा है. जहां वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, वहीं यह प्रकाश प्रदूषण सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा है. कारों में कंपनियों की तरफ से लगकर आ रही LED लाइट्स सड़क पर चलते समय इतनी तेज रोशनी फैलाती हैं कि सामने से आने वाला चालक चकरा जाता है.

इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर खुद सुरक्षित चलने के लिए गाड़ियों की कंपनी फिटेड लाइट हटाकर 350 वाट तक की हैवी एलईडी लाइटें लगवा रहे हैं.

लगेगा 10 हजार का जुर्माना और सीज होगी कार. (Video Credit: ETV Bharat)

हाई बीम से बढ़ रही सड़क हादसों की संख्या: रात के समय जब इन वाहनों की तेज एलईडी लाइट्स जलती हैं, तो सामने से आ रहे वाहन चालक को सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आता. यही चकाचौंध अक्सर आमने-सामने की भिड़ंत और गंभीर हादसों का मुख्य कारण बन जाती है. इस मुद्दे पर परिवहन विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि वाहनों की ये अनधिकृत एलईडी लाइट्स निश्चित तौर पर बड़ी समस्या खड़ी कर रही हैं. इसके खिलाफ विभाग द्वारा अब एक विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा है.

पुराने डीजल वाहनों पर सरकार का कड़ा रुख: वाहनों में साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से जहां ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, वहीं डीजल चालित वाहनों से जहरीला वायु प्रदूषण फैल रहा है. परिवहन विभाग ने डीजल वाहनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में बाहरी जनपदों के 10 साल पुराने डीजल वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. ये सभी 37 जिले अति-वायु प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं. इसी नियम के तहत डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तय की गई है.

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3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है डीएल. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्क्रैप पॉलिसी से मिलेगा वाहन स्वामियों को लाभ: शहर की सीमाओं के भीतर कमर्शियल डीजल वाहनों के संचालन पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी प्रोत्साहन पॉलिसी भी लागू की गई है कि अगर आयु पूरी होने के बाद पुराने वाहन को स्क्रैप कराया जाता है तो नए वाहन की खरीद पर बड़ी छूट मिलती है. इसमें वाहन स्वामियों को रोड टैक्स में भी विशेष छूट की कानूनी व्यवस्था दी गई है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डीजल और जर्जर पुराने वाहन सड़कों पर न रहें ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सके.

प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर भारी जुर्माना: इसी तरह वाहनों में लगे कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर भी ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनते हैं. इन तेज आवाज वाले उपकरणों से आम नागरिकों और हृदय रोगियों को काफी शारीरिक समस्या होती है. यही वजह है कि परिवहन विभाग ने प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर बेचने तथा लगाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाए हैं. यहां तक कि माननीय न्यायालय ने भी प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर परिवहन विभाग को कड़े निर्देश दिए थे.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत अपराध है अवैध लाइट. (Photo Credit: ETV Bharat)

60 से 350 वाट की लाइट्स बन रहीं आफत: न्यायालय के निर्देश के बाद जिन ऑटो पार्ट्स दुकानों पर साइलेंसर मॉडिफाई किए जा रहे थे, उन पर विभागीय अधिकारियों ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. ध्वनि प्रदूषण के बाद अब वाहनों में लग रही 60 वॉट से लेकर 350 वाट तक की हैवी एलईडी लाइट्स सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए काल साबित हो रही हैं. लोग अपनी सुरक्षा की फिक्र में दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. वाहनों में हैवी एलईडी लाइट्स से होने वाली इन दुर्घटनाओं को देखते हुए अब लोग इसे आधिकारिक तौर पर 'प्रकाश प्रदूषण' की संज्ञा देने लगे हैं.

यूपी में यह 37 जिले वायु प्रदूषण से प्रभावित: गाज़ियाबाद, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर बिजनौर, लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, फैजाबाद (अयोध्या), बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, झांसी, बांदा और ललितपुर.

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जनता ने की आरटीओ से कार्रवाई की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)
ध्वनि प्रदूषण के क्या हैं मानक:
  • यूपी में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम ध्वनि सीमा डेसिबल में तय की गई है.
  • आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल.
  • साइलेंस जोन: अस्पताल, स्कूल, न्यायालय): दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल.
  • कॉमर्शियल क्षेत्र: दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल.
  • औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल.

वाहनों के हॉर्न की ध्वनि सीमा: भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत वाहनों के लिए डेसिबल की सीमाएं तय की गई हैं.

  • दो पहिया वाहन अधिकतम 80 - 91 डेसिबल
  • कार, व्यावसायिक वाहन और बड़े वाहन अधिकतम 93 - 112 डेसिबल (प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह से रोक)

वाहनों से साइलेंसर का शोर:

  • टू-व्हीलर: अधिकतम 80 डेसिबल
  • कार और हल्के यात्री वाहन: अधिकतम 75 से 82 डेसिबल
  • बस और ट्रक: अधिकतम 82 से 85 डेसिबल

नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार तक का चालान: परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक कार में हेडलाइट्स की पावर तय सीमा के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आमतौर पर 80 वाट तक की सीमा मानी जाती है. इसके अलावा 3000 ल्यूमेंस से ज्यादा की ब्राइटनेस भी नियमों के सीधे तौर पर विरुद्ध है, जब तक कि वह कंपनी से फिट होकर न आई हो. ऐसे में गाड़ियों में 300 वाट की एलईडी लगवाना सीधे तौर पर विभागीय नियमों का उल्लंघन है और पहली बार पकड़े जाने पर 500 से 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. गंभीर मामलों में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, अवैध लाइट हटाने का आदेश और वाहन सीज तक किया जा सकता है.

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गाड़ियों में 350 वाट की एलईडी लाइट लगवाना पड़ेगा भारी, लगेगा 10 हजार का जुर्माना और सीज होगी कार. (Photo Credit: ETV Bharat)

आम चालकों ने बयां की अपनी आपबीती: मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की जेल की कानूनी व्यवस्था है. वाहन स्वामी सरफराज ने बताया कि चौराहे से गुजरते समय सामने से आई फ्लेशी लाइट की चकाचौंध से उन्हें कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया. वहीं वाहन स्वामी सचिन गुप्ता का कहना है कि कंपनी जो गाड़ियां बनाकर देती है उससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. लोगों को समझना चाहिए कि सड़क पर खुद की सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है.

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यूपी के 37 जिलों में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक (Photo Credit: ETV Bharat)

ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए होगा सस्पेंड: एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौड़ ने बताया कि वाहनों में प्रोहिबिटेड एक्सेसरीज लगाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत दंडनीय अपराध है. इस अपराध के तहत वाहन का पंजीयन निलंबित किया जा सकता है और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि जो भी उपकरण इंसान के सहज जीवन और देखने-सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, वे प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं और ऐसे वाहनों पर विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा.


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