लखनऊ में लाइट एंड साउंड शो के जरिये दिखाएगा जाएगा बाबा साहब का जीवन संघर्ष और मूल्यों का सफर
गोमती नगर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में प्रतिदिन शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 8:00 AM IST
लखनऊ : गोमती नगर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में अब आगंतुकों को नए और प्रेरणादायक अनुभव का अवसर मिलेगा. मंगलवार से यहां लाइट एंड साउंड शो का शुभारम्भ किया गया है. इसके माध्यम से संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा.
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि स्मारक समिति द्वारा 18.40 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो का कार्य कराया गया है. यह आधुनिक तकनीक पर आधारित शो बाबा साहब के बचपन से लेकर संविधान निर्माण तक के सफर को रोचक दृश्यों, प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से जीवंत करता है. दर्शक इस प्रस्तुति के जरिए उनके सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रति समर्पण को करीब से समझ सकेंगे.
वीसी ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो का उद्देश्य नयी पीढ़ी को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों और मूल्यों से जोड़ना है. स्मारक में आने वाले पर्यटक अब न केवल इसकी भव्यता का अनुभव करेंगे, बल्कि इस शो के माध्यम से इतिहास और प्रेरणा से भी रूबरू हो सकेंगे. यह पहल सांस्कृतिक एवं शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. उपाध्यक्ष ने बताया कि 25 अप्रैल से लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल रन कराया जा रहा था. जिसे अब प्रतिदिन शाम 7ः30 बजे से आगंतुकों के लिए नियमित रूप से संचालित किया जाएगा.
6 प्रोजेक्टर किए गए हैं स्थापित : वीसी ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो के अंतर्गत बाबा साहब के जीवन पर आधारित 30 मिनट की फिल्म एवं देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए जाएंगे. जिसके लिए 6 प्रोजेक्टर स्थापित लगाए गए हैं, प्रत्येक प्रोजेक्टर 30,000 ल्यूमेन्स क्षमता का हैं. इससे दर्शकों को उच्च गुणवत्ता के दृश्य देखने को मिलेंगे.
महाभारत फेम आर्टिस्ट की गूंजेगी आवाज : बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर तैयार की गई लघु फिल्म में देश के नामचीन वाइस ओवर आर्टिस्ट हरीष भिमानी ने आवाज दी है. जो मशहूर टेलीविजन सीरियल महाभारत में समय की आवाज बने थे. इसके अलावा बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्ले-एरिया भी विकसित किया जा रहा है. यह कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्दी ही पूर्ण करा लिया जाएगा.
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