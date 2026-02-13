CSI टाॅवर की 7वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट; बाल-बाल बचे LDA वीसी, इंजीनियर व कंपनी पर होगी FIR
लखनऊ के चक गंजरिया सिटी (सीजी सिटी) में IAS अफसरों के लिए तैयार हो रहा है सीएसआई टाॅवर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 2:57 PM IST
लखनऊ : चक गंजरिया सिटी (सीजी सिटी) में IAS अफसरों के लिए तैयार हो रहे सीएसआई टाॅवर में गुरुवार देर शाम हड़कंप मच गया. बताया जा रहा कि 14वें फ्लोर पर जा रही लिफ्ट एकाएक झटके खाते हुए नीचे जा गिरी. घटना के समय लिफ्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत कई लोग थे. गनीमत यह रही कि सातवीं मंजिल से लिफ्ट नीचे आने के बाद भी किसी को चोट लगने की बात सामने नहीं आई है. इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए वीसी ने लिफ्ट लगाने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराने का चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) आईएएस अधिकारियों के लिए सीजी सिटी में 14-14 फ्लोर के दो टॉवर बना रहा है. करीब नौ साल पहले सीएसआइ टॉवर्स-टू के नाम से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट कई बार अटकने के बाद अब फीनिशिंग स्टेज में है. पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को इन्हीं टॉवर्स का निरीक्षण करने एलडीए वीसी टीम के साथ पहुंचे थे.
टावर्स के ‘बी’ ब्लॉक का निरीक्षण करने के लिए प्रथमेश कुमार चीफ इंजीनियर मानवेंद्र सिंह, अधिक्षण अभियंता नवीनत कुमार शर्मा व अन्य अभियंताओं के साथ 14 वें फ्लोर पर जा रहे थे. लिफ्ट अभी सातवें फ्लोर पर पहुंची थीं कि एकाएक उसमें खराबी आ गयी और वह तेज झटकों और आवाज के साथ नीचे गिरने लगी. कुछ सेकेंड में ही लिफ्ट सवार लोग सातवीं मंजिल से धरातल पर पहुंच चुके थे, हालांकि अब लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलने से सभी अंदर ही फंस गए.
दूसरी ओर विभाग के मुखिया समेत लिफ्ट गिरने की घटना की जानकारी लगते ही सीएसआई टाॅवर में हड़कंप मच गया. वहां मौजूद एलडीए के अन्य इंजीनियर व कर्मी भागते हुए मौके पर पहुंचे और आनन-फानन लिफ्ट खोलकर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया. जिसके बाद सबने राहत की सांस ली. इस घटना से नाराज प्रथमेश कुमार ने मातहतों को चेतावनी देते हुए ओटिस कंपनी की लिफ्ट लगाने वाली मेसर्स असलम आगा एंड कंपनी के खिलाफ चीफ इंजीनियर मानवेंद्र सिंह को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया. वीसी के निर्देश के बाद संबंधित जोन एक के इंजीनियर की तरफ से सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी गई. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही की है उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज होगा.
