लखनऊ में LIC एजेंट को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग; सिर को छूकर निकली गोली, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती
मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ढेढेमऊ गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 8:41 AM IST
लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ढेढेमऊ गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बदमाशों ने दुकान पर खड़े एलआईसी एजेंट समेंद्र यादव (36) पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. हमलावरों की एक गोली समेंद्र के सिर को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली उसके हाथ में जा धंसी. सरेराह हुई इस अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई. समेंद्र को आनन-फानन मलिहाबाद सीएचसी पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है. वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
बताया गया कि सैफलपुर गांव निवासी समेंद्र यादव किसी काम से पेट्रोल पंप की तरफ गए थे. वह एक दुकान के पास खड़े थे. इुस दौरान एक बदमाश पैदल चलकर समेंद्र के करीब पहुंचा और उसके माथे पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबा दिया. गोली चलाने के बाद शूटर तेजी से भागा. जहां थोड़ी ही दूरी पर उसका दूसरा साथी बाइक स्टार्ट करके इंतजार कर रहा था. दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए, लेकिन खबर मिलते ही समेंद्र के परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे खून से लथपथ समेंद्र को मलिहाबाद सीएचसी ले गए. जहां से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया.
एसीपी मलिहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पारिवारिक रंजिश का मामला सामने आया है. बीते 25 मई को समेंद्र के साले सुधीर यादव की तीन माह की गर्भवती पत्नी रूपांशी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. रूपांशी की मौत के बाद से उसके मायके पक्ष के लोग ससुरालियों के साथ-साथ समेंद्र से भी गहरी रंजिश रखने लगे थे. शायद यह जानलेवा हमला उसी रंजिश और बदले की भावना के तहत भाड़े के शूटरों से कराया गया हो सकता है.
एसीपी मलिहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार युवक को गोली लगी है. उसका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज से शूटरों के हुलिए और बाइक के नंबर की शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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