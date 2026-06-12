लखनऊ: LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का WhatsApp अकाउंट हैक, हैकर ने कई IAS-PCS अधिकारियों से मांगे रुपये, हड़कंप
हैकर ने उनके नंबर से कई IAS और PCS अधिकारियों से पैसों की मांग की थी. साइबर सेल मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से साइबर अपराध का एक बेहद सनसनीखेज और हाईप्रोफाइल मामला सामने आया है. शातिर साइबर ठगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया है. अकाउंट हैक करने के बाद हैकर ने वीसी के मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ IAS और PCS अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर तत्काल पैसों की मांग की. इस वीआईपी साइबर ठगी की घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.
आईएएस-पीसीएस अफसरों से मांगी हजारों की रकम: साइबर अपराधियों ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मोबाइल नंबर की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए उसे क्लोन या हैक कर लिया. इसके तुरंत बाद उनके ही नंबर से व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप पर शासन और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों को एक-एक कर मैसेज भेजे गए. हैकर द्वारा भेजे गए इन संदेशों में लिखा था कि वे किसी बेहद जरूरी काम में व्यस्त हैं और उन्हें तुरंत कुछ पैसों की सख्त जरूरत है. साइबर ठग ने किसी अधिकारी से 20 हजार रुपये मांगे, तो किसी से 40 हजार और किसी से सीधे 48 हजार रुपये की मांग डिजिटल ट्रांसफर के जरिए की.
दो दिन में रुपये वापस करने का दिया झांसा: शातिर हैकर ने अधिकारियों को झांसा देने के लिए मैसेज में यह भी लिखा कि वह यह रकम महज दो दिन के भीतर निश्चित रूप से वापस कर देंगे. ठगों ने एलडीए के विशेष कार्य अधिकारी देवांश त्रिवेदी को भी इसी तरह का एक फर्जी मैसेज भेजकर फंसाने की कोशिश की. ओएसडी को शक होने और वीसी से सीधे संपर्क करने के बाद इस बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत शासन के सभी अधिकारियों और पुलिस की साइबर सेल को इस पूरे विषय में लिखित जानकारी दे दी है.
पुलिस और साइबर सेल ने शुरू की जांच: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सभी से अपील करते हुए बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को उनके नंबर से इस तरह का कोई संदिग्ध वित्तीय मैसेज आए, तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मनी ट्रांसफर ऐसे संदेशों के बहकावे में आकर बिल्कुल न करे. दूसरी ओर, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और साइबर क्राइम सेल की एक्सपर्ट टीमों ने इस वीआईपी मामले की एफआईआर दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है. साइबर सेल के अधिकारी उस आईपी एड्रेस और बैंक खातों को ट्रेस करने में जुटे हैं, जिनका इस्तेमाल हैकर द्वारा पैसे मंगाने के लिए किया जा रहा था.
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