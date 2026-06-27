लखनऊ: अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए LDA भर्ती करेगा 50 जूनियर इंजीनियर, आउटसोर्सिंग से होगी तैनाती
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 50 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 9:09 PM IST
लखनऊ: LDA शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए मैन पावर बढ़ाएगा. इसके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 50 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी. जिन्हें प्रवर्तन के सातों जोन में आवश्यकता अनुसार तैनात किया जाएगा.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं.
बढ़ती आबादी के बीच निगरानी की चुनौती: उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ में तेजी से हो रहे विकास कार्यों से शहर और आबादी का दायरा बढ़ रहा है. ऐसे में निर्माण कार्यों की निगरानी और अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है. इसके लिए समस्त प्रवर्तन जोन में पर्याप्त तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त जूनियर इंजीनियरों की तैनाती की जाएगी.
आउटसोर्सिंग से होगी इंजीनियरों की भर्ती: इससे प्रत्येक प्रवर्तन जोन में निरीक्षण, निगरानी और कार्रवाई की गति बढ़ेगी. उपाध्यक्ष ने कहा कि यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भर्ती से सम्बंधित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं के साथ शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए. जिससे कि आवश्यक स्वीकृति प्रदान करते हुए भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.
सीलिंग और ध्वस्तीकरण में आएगी तेजी: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि मैन पावर बढ़ने से अवैध निर्माण को समय रहते रोका जा सकेगा. अतिरिक्त जूनियर इंजीनियरों की तैनाती से सातों प्रवर्तन जोनों की कार्यक्षमता में सुधार होगा. इससे अवैध निर्माणों की समय पर पहचान, नियमित निरीक्षण, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा.
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