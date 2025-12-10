लखनऊ में गरीबों के लिए LDA की खास योजना; 7 नई टाउनशिप में बनेंगे 3 हजार सस्ते फ्लैट, इतनी होगी कीमत
सुलतानपुर, कानपुर और रायबरेली रोड के आसपास बनाए जाएंगे फ्लैट, पंजीकरण जल्द होगा शुरू, कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन.
December 10, 2025
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए खास योजना तैयार की है. इसके तहत प्राधिकरण ने हाल ही में 7 निजी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इन टाउनशिप में लग्जरी फ्लैट के साथ-साथ कमजोर वर्ग के लिए सस्ते घर भी बनाए जाएंगे.
आवास विभाग के नियम के अनुसार, हर टाउनशिप में कुल विकसित क्षेत्र का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा LIG (निम्न आय वर्ग) और EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है. इन 7 नई निजी कालोनियों में कुल मिलाकर करीब तीन हजार सस्ते फ्लैट बनाए जाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इन फ्लैट की कीमत सिर्फ 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच रखी जाएगी. यानी आम आदमी भी अपना पक्का मकान खरीदने का सपना पूरा कर सकेगा.
सभी सुविधाओं से लैस होंगे फ्लैट : ये फ्लैट आकार में छोटे जरूर होंगे, लेकिन सभी जरूरी सुविधाओं से लैस होंगे. इनमें पानी, बिजली, पार्क, सामुदायिक केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन टाउनशिप को गोमती नगर एक्सटेंशन, सुलतानपुर रोड, कानपुर रोड, रायबरेली रोड और कुछ अन्य तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में बनाया जाएगा. इन प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ गरीबों को सस्ते मकान मिलेंगे, बल्कि शहर का नियोजित विकास भी होगा.
बहुत जल्द शुरू होगा पंजीकरण : इसके अलावा हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे. इन सस्ते फ्लैटों का पंजीकरण और बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है. आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे. प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है. EWS के लिए आय सीमा 3 लाख रुपये सालाना और LIG के लिए 6 लाख रुपये सालाना तक रखी गई है. इन फ्लैट्स का क्षेत्रफल 330 स्क्वायर फीट और करीब 520 स्क्वायर फिट होगा. कीमत 8 लाख और 12 लाख के करीब रखी जाएगी.
अभी तक गरीबों के लिए नहीं थे सस्ते विकल्प : लखनऊ में पिछले कुछ सालों से आवास की भारी किल्लत थी. मध्यम और उच्च वर्ग के लिए तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स आते रहे, लेकिन गरीबों के लिए सस्ते विकल्प बहुत कम थे. इस नई योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी. कई लोग किराए के मकान से छुटकारा पाकर अपना घर बनवा सकेंगे. शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि अगर ये फ्लैट वाकई 8-12 लाख में मिले और पारदर्शी तरीके से बांटे गए तो यह उत्तर प्रदेश सरकार और LDA की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.
लोगों के घर का सपना होगा पूरा : जल्द ही LDA अपनी वेबसाइट और कार्यालयों में इन फ्लैटों की पूरी जानकारी, लोकेशन, साइज और आवेदन की प्रक्रिया जारी करेगा. इच्छुक लोग अभी से अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. इन दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि शामिल हैं. उत्तर प्रदेश जन विकास महासभा के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि यह योजना लखनऊ के उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो सालों से अपने घर का सपना देख रहे हैं.
