लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: LDA ने एलन, आकाश, फिजिक्स वाला और ग्रैविटी समेत 71 बिल्डिंग्स सील कीं, 83 को नोटिस
LDA ने 83 संचालकों को नोटिस जारी किया है. एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के अनुसार यह अभियान 3 सप्ताह तक जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:03 PM IST
लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के अवैध और मानकों के खिलाफ चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान अब तक शहर की 71 संदेहास्पद और अवैध बिल्डिंगों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 83 अन्य बिल्डिंग मालिकों और संचालकों को एलडीए द्वारा कड़े नोटिस जारी किए गए हैं. एलडीए, फायर विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, डांस स्टूडियो, प्ले ग्रुप स्कूल, नर्सिंग होम, होटल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स समेत सैकड़ों प्रतिष्ठानों में औचक पहुंचकर सघन जांच की.
अगले तीन सप्ताह तक चलेगा अभियान: इस विस्तृत जांच के दौरान नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चलने वाले विभिन्न संस्थानों पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की गई. एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि यह विशेष चेकिंग अभियान अगले तीन सप्ताह तक पूरे शहर में लगातार जारी रहेगा. वीसी ने कहा कि आम लोगों और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी समझौता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में संचालित हो रहे एलन, आकाश, नारायणा और कैरियर प्वाइंट समेत 9 बड़े कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया.
कानपुर रोड और हजरतगंज में भारी हड़कंप: वहीं दूसरी तरफ, कानपुर रोड और कृष्णानगर क्षेत्र में भी फिजिक्स वाला, एलन, आकाश और अन्य संस्थानों सहित कुल 16 कोचिंग सेंटरों पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई की गई है. शहर के वीआईपी क्षेत्र हजरतगंज में भी एलडीए का हंटर चला, जहां एलन, आकाश, मोशन और ग्रैविटी समेत 14 प्रमुख प्रतिष्ठानों को पूरी तरह सील कर दिया गया. इसके अलावा कृष्णानगर, विजय नगर और मानक नगर इलाकों में स्थित लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान और होटलों सहित सात अन्य प्रतिष्ठानों को भी सील किया गया है. एलडीए प्रशासन का साफ कहना है कि जिन भवनों में बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
सुरक्षा मानकों पर LDA की सख्त चेतावनी: विशेषकर जहां सुरक्षा मानकों और फायर एनओसी का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. इस कार्रवाई से पूरे लखनऊ शहर के अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स संचालकों और कोचिंग मालिकों के बीच भारी हड़कंप मचा हुआ है. कई संचालक अपनी संपत्तियों पर खुद ही ताला लगाकर मौके से अंडरग्राउंड हो गए हैं. एलडीए की टीम अब उन सभी बिल्डिंग्स का लेआउट और मानचित्र खंगाल रही है, जिन्हें पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे.
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